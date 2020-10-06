Taib Basın Açıklaması

Uluslararası hukuktan kaynaklanan meşru müdafaa hakkı çerçevesinde halkını ve vatanını korumak amacıyla verdiği çaba karşısında tüm gücümüz ve imkanlarımızla Azerbaycan’ın yanındayız.
Ermenistan, Azerbaycan’ın Yukarı Karabağ ve çevresindeki topraklarını yıllardan beri işgal etmekte ve var olan çatışmaya yeni boyutlar eklemekte ise de bu alçak saldırılar başarısızlığa uğramaya mahkumdur. Ermenistan hatalı bir yoldadır.
Ermenistan’ın, hak ve hukuku hiçe sayan bu hain saldırıları karşısında, Azerbaycan Devletinin ve Azerbaycan Ordusunun alacağı her kararın arkasında olduğumuzu bildirir, bölgede insani dramlara mani olmak için işgalci Ermenistan’ın, Azerbaycan’ın öz yurdu olan topraklarından kayıtsız ve şartsız derhal çekilmesi gerektiğini bildiririz.
Ermenistan, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi ve Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı’nın verdiği kararlara saygı duymalı ve derhal uygulamalıdır.
Bu anlamda Ermenistan silahlı kuvvetleri tarafından, uluslararası hukuk kuralları hiçe sayılarak Yukarı Karabağ bölgesine yapılan alçak işgal ve saldırıları şiddetle kınadığımızı bildirir; bundan sonra da toprak bütünlüğünü yeniden tesis etme çabalarında Azerbaycan’ın yanında yer almaya devam edecek olduğumuzu kamuoyuna saygı ile duyururuz.
Mikayıl YUSİFOV- Türkiye’deki Azerbaycanlı İş Adamları Birliği (TAİB) Başkan Vekili
Selçuk AKAT- Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu(DEİK) Türkiye- Azerbaycan İş Konseyi Başkanı
Abdurrahman UZUN- Mustakil Sanayici ve İş Adamları Derneği (MUSİAD) Azerbaycan şubesi Başkanı
Tolga TUNÇ- Tüm Sanayici ve İş Adamları Derneği (TÜMSİAD) Dış ilişkilerden sorumlu Başkan vekili
Serdar KURT- Ekonomi ve Ticaret Derneği (ETD) Azerbaycan Ekonomi Ticaret Kurulu Başkanı
Mehmet BİLİCİ - ANADOLU ASLANLARI İŞADAMLARI DERNEĞİ (“ASKON”) Dış İlişkiler Komisyonu Başkanı, Genel Başkan Yardımcısı.
Erdoğan Erdoğdu Türk Dünyası Gazeteciler Federasyonu
Dr. Osman BÜYÜKKAYA- Dünya Türkiyat Konseyi Derneği Başkanı