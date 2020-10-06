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SİYASET:
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Taib Basın Açıklaması

Ermenistan silahlı kuvvetlerinin 27 Eylül 2020 tarihinde Azerbaycan’ın Yukarı Karabağ bölgesinde ateşkesi ve uluslararası hukuku ihlal ederek ağır silahlarla Azerbaycan sivil yerleşim yerlerini ve askeri birliklerini hedef alan saldırılarını en güçlü şekilde kınıyoruz. Saldırılar sonucunda şehit düşen merhum Aziz şehitlerimizi saygı ile anıyor, yakınlarına baş sağlığı diliyoruz. Tedavileri devam eden Kahraman Gazilerimize acil şifalar diliyoruz.

Taib Basın Açıklaması

06 Ekim 2020 Salı 17:43

 TÜRKİYE’DEKİ AZERBAYCANLI İŞ ADAMLARI BİRLİĞİ (TAİB), DIŞ EKONOMİK İLİŞKİLER KURULU (DEİK) TÜRKİYE-AZERBAYCAN İŞ KONSEYİ, EKONOMİ VE TİCARET DERNEĞİ (ETD), MÜSTAKİL SANAYİCİ VE İŞ ADAMLARI DERNEĞİ (MUSİAD) AZERBAYCAN ŞUBESİ, TÜM SANAYİCİ VE İŞ ADAMLARI DERNEĞİ (TÜMSİAD), ANADOLU ASLANLARI İŞADAMLARI DERNEĞİ (ASKON), TÜRK DÜNYASI GAZETECİLER FEDERASYONU, DÜNYA TÜRKİYAT KONSEYİ DERNEĞİ TARAFINDAN ORTAK BASIN AÇIKLAMASI

 


Uluslararası hukuktan kaynaklanan meşru müdafaa hakkı çerçevesinde halkını ve vatanını korumak amacıyla verdiği çaba karşısında tüm gücümüz ve imkanlarımızla Azerbaycan’ın yanındayız.

Ermenistan, Azerbaycan’ın Yukarı Karabağ ve çevresindeki topraklarını yıllardan beri işgal etmekte ve var olan çatışmaya yeni boyutlar eklemekte ise de bu alçak saldırılar başarısızlığa uğramaya mahkumdur. Ermenistan hatalı bir yoldadır.

Ermenistan’ın, hak ve hukuku hiçe sayan bu hain saldırıları karşısında, Azerbaycan Devletinin ve Azerbaycan Ordusunun alacağı her kararın arkasında olduğumuzu bildirir, bölgede insani dramlara mani olmak için işgalci Ermenistan’ın, Azerbaycan’ın öz yurdu olan topraklarından kayıtsız ve şartsız derhal çekilmesi gerektiğini bildiririz.

Ermenistan, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi ve Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı’nın verdiği kararlara saygı duymalı ve derhal uygulamalıdır.

Bu anlamda Ermenistan silahlı kuvvetleri tarafından, uluslararası hukuk kuralları hiçe sayılarak Yukarı Karabağ bölgesine yapılan alçak işgal ve saldırıları şiddetle kınadığımızı bildirir; bundan sonra da toprak bütünlüğünü yeniden tesis etme çabalarında Azerbaycan’ın yanında yer almaya devam edecek olduğumuzu kamuoyuna saygı ile duyururuz.

Mikayıl YUSİFOV- Türkiye’deki Azerbaycanlı İş Adamları Birliği (TAİB) Başkan Vekili

Selçuk AKAT- Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu(DEİK) Türkiye- Azerbaycan İş Konseyi Başkanı
Abdurrahman UZUN- Mustakil Sanayici ve İş Adamları Derneği (MUSİAD) Azerbaycan şubesi Başkanı
Tolga TUNÇ- Tüm Sanayici ve İş Adamları Derneği (TÜMSİAD) Dış ilişkilerden sorumlu Başkan vekili
Serdar KURT- Ekonomi ve Ticaret Derneği (ETD) Azerbaycan Ekonomi Ticaret Kurulu Başkanı

Mehmet BİLİCİ - ANADOLU ASLANLARI İŞADAMLARI DERNEĞİ (“ASKON”)  Dış İlişkiler Komisyonu Başkanı, Genel Başkan Yardımcısı.

Erdoğan Erdoğdu Türk Dünyası Gazeteciler Federasyonu

Dr. Osman BÜYÜKKAYA- Dünya Türkiyat Konseyi Derneği Başkanı

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