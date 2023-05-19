Talus: “Bağımsızlığına sevdalı bu millet kararını verdi”





ÇELENK TÖRENİNE GENİŞ KATILIM

AK Parti Kocaeli İl Başkanı Dr.Şahin Talus, İl Başkan Yardımcıları, İzmit İlçe Başkanı Muharrem Tutuş, kadın ve gençlik kolları ile çok sayıda partiliyle bugün İzmit Kültür Tepesi’nde bulunan Atatürk Anıtı’na çelenk koyma törenine katıldı. Talus, burada yaptığı açıklamada şunları söyledi: “Sevgili gençler, aziz vatandaşlarımız; 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’nızı kutluyorum. Cumhuriyetimizin Kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün, 19 Mayıs 1919’da Samsun’a ayak basarak, tam bağımsız Türkiye meşalesini yaktığı günün yıldönümünü kutluyoruz.”

BİRLİĞİMİZE GÖZ DİKENLER DAİMA OLACAKTIR

“Tarihte eşi, benzeri görülmemiş bu bağımsızlık mücadelesinin değerini biliyoruz. Bu meşaleyi daima canlı tutacak, ülkemizi bölmeye yönelik dahili ve harici düşmanlara karşı daima uyanık olacağız. Ülkemizin bütünlüğüne, birlik ve beraberliğine göz dikenler dün olduğu gibi, bundan sonra da daima olacaktır. Bu bağlamda Türkiye’nin çok önemli bir seçimin arifesinde olduğunu söyleyebiliriz. 28 Mayıs Cumhurbaşkanlığı seçiminde, aslında savunma sanayiinden enerjiye, tarımdan teknolojiye, doğal kaynaklardan üretime her alanda bağımsızlığını sürdürmek isteyen bir anlayışla; dışa bağımlı, iç güvenliğinden tavizler veren, terör örgütleriyle arasına mesafe koyamayan bir yapı arasında tercih yapacağız.

MİLLETİMİZ 2.TURDA DA İRADESİNİ KOYACAK

“Çok şükür ki, milletimiz daha ilk turda doğrudan yana olduğunu göstermiş, tam bağımsız Türkiye sevdasını ortaya koymuştur. İkinci turda da bu iradesine sahip çıkacaktır. Bu gerçekleri hiçbir zaman unutmamak dileğiyle, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramınızı tebrik ediyor, Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere, vatan uğruna hayatlarını ortaya koyan şehit ve gazilerimizi minnetle, şükranla yâd ediyorum.”