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Tarhan, ''Beraberlik duygusunu yeniden tesis etmeliyiz''

CHP Parti Meclisi Üyesi ve Kocaeli Milletvekili Tahsin Tarhan Ramazan Bayramı münasebetiyle yayınladığı mesajında birlik ve beraberliğin önemine değindi.

Tarhan, ''Beraberlik duygusunu yeniden tesis etmeliyiz''

12 Mayıs 2021 Çarşamba 19:22

Tahsin Tarhan yayımladığı mesajda şu ifadelere yer verdi:

 “Bayramlar, küslerin barıştığı, ailelerin buluştuğu, dostluk ve kardeşlik duygularının güçlendiği, dargınlık ve kırgınlıkların unutulduğu günlerdir. Bu yıl yine geçtiğimiz yıl olduğu gibi ne yazık ki Ramazan Bayramı’nı Covid-19 salgını ile mücadele kapsamında alınan tedbirlerin gölgesinde buruk karşılıyoruz.

Bu yıl da geçtiğimiz yıl olduğu gibi ortak sofralarda buluştuğumuz bir Ramazan ayı geçiremedik.

Alınan tedbirler nedeniyle sevdiklerimizden ayrı olmak elbette hepimizin Bayram coşkusunu doyasıya yaşamamızı kısıtlıyor ancak ben halkımızdan öngörülen tedbirlere azami bir şekilde uyulmasını rica ediyorum. Bayramın taşıdığı anlam ve öneme uygun olarak, özellikle bu zor günlerde birbirimize ve ülkemize karşı sorumluluklarımızı daha çok hatırlamalıyız. Unutmamalıyız ki içinde bulunduğumuz şartlar nedeniyle bayram ruhunu yaşatmak, birlik içinde olabilmek her zamankinden çok daha önemlidir.

Ülkemizin gerek ekonomik gerek sosyal ve gerek sağlık alanında zorlu bir dönemden geçtiği bu süreçten, Bayramın ruhuna uygun şekilde herkesi kucaklayan, farklılıklara saygı duyan bir anlayışı ve birlik, beraberlik duygusunu tesis ederek çıkabiliriz.

Bu yıl Ramazan Bayramı’nda belki sevdiklerimizle biraraya gelemeyeceğiz, yakın olamayacağız, ancak salgınla mücadelede hepimiz için büyük önem taşıyan birlik ve beraberliğimizi, dostluk ve barış ortamını mesafelerin bize engel olamayacağı bir şekilde, gönül gönüle tesis edeceğimize tüm yüreğimle inanıyorum.

Salgının sona erdiği, adaletin, liyakatin, sevgi ve hoşgörünün esas olduğu ve hukukun üstünlüğünün tesis edildiği bir ülkeye yeniden kavuşmak dileğiyle, Ramazan Bayramınızı en samimi duygularımla kutlar, barış, sevgi, kardeşlik, dostluk, sağlık ve huzur içerisinde nice bayramlara kavuşmamızı temenni eder sevgi ve saygılarımı sunarım.”

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