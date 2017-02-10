Tarhan: Halk 'Hayır' Diyecek

Görüşmelerin sonunda, TBMM Genel Kurulu'nda söz alan Sanayi Komisyonu üyesi, Kocaeli Milletvekili Tahsin Tarhan, üç gündür görüştükleri Serbest Bölgeler Kanun Tasarısı ile ilgili milletvekili arkadaşlarıyla birlikte fikirlerini beyan ettiklerini ancak Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci'nin hem komisyon sürecinde hem de genel kurulda sorularına cevap vermediğini söyledi.



HALK NEYLERSE GÜZEL EYLER, HAYIRLI EYLER



Konuşmasında, Anayasa Değişiklik Teklifi görüşmelerine ve olası referanduma da değinen Tarhan, olası referandumda halkın "hayır" diyeceğini belirtti.

CHP'li vekil konuşmasında şunları söyledi:"Herhâlde bir halk oylaması olacak, inşallah... İnşallah diyorum çünkü 339 milletvekili olarak yangından mal kaçırır gibi kabul ettiğiniz Anayasa değişikliğini tek adam üç haftadır kabul etmiyor, bekletiyor.

Galiba kendisi yeniden yazacak. Ee, işte tek adama her şeyi teslim etmek böyle acayip bir şey. Ama er ya da geç bir halk oylaması olacak.

Olsun, halk neylerse güzel eyler...Hayırlı eyler... Halk, yüzyılların süzgecinden geçerek gelen evrensel hukuk kazanımını kadıya teslim etmemek için "Hayır" diyecek.

Halk zalimin karşısında, mazlumun yanında olduğunu göstermek için "Hayır" diyecek.

Halk yoksulun daha yoksul, din tacirlerinin üretmeden daha zengin olmalarına "Dur" demek için "Hayır" diyecek.

Halk, arsızın, hırsızın, tecavüzcü severlerinin korunup kollanmadığı, şeffaf bir yönetim için "Hayır" diyecek.

Halk, yüce devletini, özgürlüğünü, kişiliğini bir kişiye ipotek etmemek için "Hayır" diyecek.

Halk, işini, aşını kaybetmemek için "Hayır" diyecek.

Halk, kiminle dost, kiminle düşman olduğunu bilmek için "Hayır" diyecek.

Halk, bırakın torununu, torununun torununu da daha şimdiden borçla bırakmamak için "Hayır" diyecek.

Halk, şiddetin yerine barışın, ötekileştirmenin yerine kardeşliğin, diktatörlüğe karşı demokrasinin güzelliğini ve huzurunu yaşamak için "Hayır" diyecek. Dedik ya, halk neylerse güzel eyler, hayırlı eyler.

Ben de halkımızın "Hayır" kervanına onurla, sevgiyle, coşkuyla katılıyor, "Hayır" diyorum. Sizi de "Hayır"a davet ediyorum.

O zaman; Hayırlar saf ola, şerler def ola! Eyvallah.”

CHP KOCAELİ MİLLETVEKİLİ TAHSİN TARHAN; "HAYIRLAR SAF OLA, ŞERLER DEF OLA"