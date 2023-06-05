SİYASET:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

TBMM Başkanlığına Numan Kurtulmuş Aday Gösterildi

AK Parti ve MHP grupları, TBMM Başkanlığına Numan Kurtulmuş'u aday gösterdi.

TBMM Başkanlığına Numan Kurtulmuş Aday Gösterildi

05 Haziran 2023 Pazartesi 20:24
  AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, AK Parti Grup Başkanvekilleri ile MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay, TBMM Başkanlığına Numan Kurtulmuş'un aday gösterildiği dilekçeyi Meclis Genel Sekreterliğine sundu. AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler yaptığı açıklamada, "İstanbul Milletvekilimiz Özlem Zengin, MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay, Gaziantep Milletvekilimiz Abdülhamit Gül, Ankara Milletvekilimiz Leyla Şahin Usta ve Çankırı Milletvekilimiz Muhammet Akbaşoğlu ile birlikte Anayasa 94. ve iç tüzüğümüzün 10. maddesi kapsamında İstanbul Milletvekilimiz AK Parti Genel Başkanvekilimiz Numan Kurtulmuş'u Türkiye Büyük Millet Meclisi 28. Dönem Başkanlığına aday gösterdik. Adaylık müracaatı hayırlı uğurlu olsun. 28. dönem içerisinde kaliteli bir yasama dönemi sağlanması konusunda Numan Kurtulmuş milletvekilimizin millete hizmet noktasında inancımız tamdır. Türkiye yüzyılına yakışır bir dönemi gazi Meclisimizde oluşturmayı arzuluyoruz" dedi.  
                                    


İHA
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş
İlgili Galeriler
41 Genç'e Başkentte Tarih Turu 41 Genç'e Başkentte...
41 Gençlik Kocaeli turu 41 Gençlik Kocaeli...
41 Gençlik Gebze'nin tarihi ile buluştu 41 Gençlik Gebze'nin...
Seka Kağıt Müzesi Seka Kağıt Müzesi
Anahtar Kelimeler
Meclis Başkanlığı
Misafir Avatar
İsminiz
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Diğer İlgili Haberler
Hazine Ve Maliye Bakanlığında Devir Teslim Töreni Hazine Ve Maliye Bakanlığında Devir Teslim Töreni
Sinan Oğan: “Yeni kabinenin ülkemize ve milletimize hayırlara vesile olmasını diliyorum” Sinan Oğan: “Yeni kabinenin ülkemize ve milletimize...
Yeni İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya oldu Yeni İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya oldu
Darıca’da Park Ve Bahçeler Yenileniyor Darıca’da Park Ve Bahçeler Yenileniyor
Başkan Talus: Başkan Talus: "Bu destanı birlikte yazdık"
KSO Başkanı Zeytinoğlu ilk çeyrek büyüme oranını değerlendirdi KSO Başkanı Zeytinoğlu ilk çeyrek büyüme oranını...
Yukarı Çık

banner376

banner375

banner892

banner883

banner377

Hazine Ve Maliye Bakanlığında Devir Teslim...
- Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek: - “Türkiye’nin rasyonel bir zemine dönme dışında bir seçeneği...

Haberi Oku