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TBMM’den manzaraları paylaştı!

AK Parti Kocaeli Milletvekili Mehmet Akif Yılmaz, Anayasa görüşmeleri sırasında TBMM’den manzaraları paylaştı.

TBMM'den manzaraları paylaştı!

12 Ocak 2017 Perşembe 10:39

 Görüşmeler ve oy verme esnasında CHP Milletvekillerinin tutum ve davranışlarıyla ilgili değerlendirmelerde bulunan Yılmaz, “Milletin iradesiyle seçilerek Meclis’e gelen Milletvekilleri olarak, biri iktidar biri muhalefet iki Partinin mutabakatı ile TBMM’ye sunulan, Hükümet sistemi değişikliğini içeren 18 maddelik bir Anayasaya Değişiklik Teklifini görüşüyoruz. Ana muhalefet Partisi’nin tepkisine bakın hele;

Genel Başkanı “Kan dökmeden bu Anayasayı değiştiremezsiniz” diyor. Grup Başkan Vekillerinden biri “Bu paket geçerse önce kaos, sonra iç savaş çıkar” diyor. Bir diğeri referandum sonucunu teferruat olarak görüyor ve seçimin sonucunu tanımayacağını ima ediyor. Millet İradesini tehdit eden, Millet iradesinden korkan CHP’de dünden bugüne değişen hiçbir şey yok.”dedi.

CHP HALKTAN KORKUYOR

CHP’nin halk iradesinden korktuğunu dile getiren Yılmaz, “27 yıl tek parti diktasıyla ülkeyi yönetmiş, çok partili dönemde tek başına iktidar yüzü görememiş, 66 yıldır halkın teveccüh etmediği bir parti olarak CHP, referandumdan korkuyor, seçimden korkuyor, Halktan korkuyor. Bu yüzden Milletimizi tehdit ediyor, bu yüzden her türlü yalanı ve manipülasyonu kendine mübah görüyor. Ama korkunun ecele faydası yok. Millet iradesine, demokrasiye saygı duymayı öğreneceksiniz!  Referandum süreci başlıyor; bu süreçte yalanlarınızı bir bir pazara çıkaracağız. Bizim kanla, kaosla, tehditle hiç işimiz olmadı. Bu güne kadar tüm tehditlerinizi Millet iradesiyle bertaraf ettik. Yine Milletimize güvenerek, Milletimizle beraber, tüm saldırıları bertaraf ederek güçlü bir şekilde yürüyüşümüze devam edeceğiz inşallah.”diye konuştu.

Selçuk Esmer GECAL

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