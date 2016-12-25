Teröre karşı amansız mücadele!

AK Parti Kocaeli İl Başkanlığı tarafından 95. Daraltılmış İl Danışma Meclisi ve Mahalle Başkanları toplantısı Milli Savunma Bakanı Fikri Işık’ın katılımıyla gerçekleştirildi. Anttikapı’da gerçekleştirilen 95. Daraltılmış İl Danışma Meclisi ve Mahalle Başkanları toplantısının açılış konuşmasını yapan AK Parti İl Başkanı Şemsettin Ceyhan mahalle başkanlığının çok zor ve önemli bir görev olduğunu vurgulayarak, “Esas davetlilerimiz bu partinin gizli kahramanları kıymetli mahalle başkanlarımızdır. 472 mahalle başkanımızla danışma meclisimizi icra ediyoruz. 15 yıldır siyasetle ilgileniyorum. Kurucu il Gençlik Kolları başkanı olarak göreve başladım. En zor kademe başkanlığı mahalle başkanlığıdır. İşiniz gerçekten zor. 472 arkadaşımın fedakârlığı benim fedakârlığımdan fazladır. Mahalle başkanı işin içerisinde olur seçim dönemlerinde kapı kapı gezer. Vatandaş önce mahalle başkanını bulur. Eğer siz iyi çalışmazsanız, bilin ki tek başına bir il başkanının 3600 sandıkla ilgilenmesi mümkün olmaz. Bu işin kıymetini biliyoruz” dedi.

“REFERANDUMA KADAR KAPI KAPI DOLAŞACAĞIZ”

“Önümüzde bir süreç var. Türkiye zor bir süreçten geçiyor” diyen Ceyhan, “Bir yandan terör bir yandan ekonomik operasyonlar. Ama biz teşkilatız. Çalışmaları çok daha disiplinlik yapmak bizim şiarımızdır. Kocaeli AK Parti ailesinin en önemli işi boşluk vermeden çalışmaktır. En önemli projemiz ortaklaşa hazırlanmış olan 21 maddelik bir anayasa metnimiz var. Milletimize anlatmak için çalışmalar gerçekleştireceğiz. Mayıs ayında yapılması planlanan referandumdan da alnımızın akıyla çıkmak istiyoruz. Yeni anayasanın detayları vekillerimize geldikten sonra kademelerdeki arkadaşlarımıza bu meseleyi anlatacak eğitim programlarımız olacak. Kendimiz anlamadığımız konuyu vatandaşa anlatmakta sıkıntı çekeriz. Önce biz anlayacağız ardından bunu bir ibadet aşkıyla, görev aşkıyla referanduma kadar kapı kapı dolaşarak çalışacağız” şeklinde konuştu.

IŞIK: CİDDİ BİR MÜCADELE VERİYORUZ

Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu’nun ardından konuşan Milli Savunma Bakanı Fikri Işık, “ Teşkilatımızın kılcal damarları mahalle başkanlarıdır. Şehit binbaşımız Bülent Albayrak kardeşimizi şahadete uğurladık. Allah rahmet eylesin. Bu bayrak için, ezan için canını vermiş bütün şehitlerimize de Allah’tan rahmet diliyorum. Ciddi bir mücadele veriyoruz. Birinci Dünya Savaşı’ndan sonra bölgemiz en önemli alt üst oluşu yaşıyor. Çanakkale’den sonra en çetin mücadeleyi veriyoruz. 15 Temmuz’un ardından gösterilen tavır Çanakkale ruhunun yaşadığını gösterdi. Bu millet eli öpülesi bir millettir” dedi.

“KÖKLERİNİ KURUTACAĞIZ”

Bakan Işık sözlerini, “Bölgede bir de terör örgütleri var. Bir de başımıza DEAŞ terör örgütü belası çıktı. Öyle bir örgütle mücadele ediyoruz ki, bunların insanlıkla ve Müslümanlıkla alakaları yok. Haddi aşmış durumdalar. Türkiye olarak biz sonuna kadar sabırlı davrandık. Ancak bir tarafta maalesef Ankara’da, İstanbul’da ve en son Gaziantep’te 241 insanımızı katletmesi sabrımızı taşırdı. Bundan dolayı da Fırat Kalkanı Harekatını başlattık. Zor bir işe giriştiğimizin farkındayız. Belki geç kalmış bir operasyon bile diyebiliriz. Bugün 123. Günü operasyonun. Bu toprakların ilelebet vatan olması için gerekirse şehit vermemiz gerektiğini biliyoruz. Son dönemde birliğimize yönelik saldırılar yapılmaktadır. Ülke içerisinde bir karmaşa ortamı yaratmak istiyorlar. Bizi çekmek istedikleri çukura düşmedik, düşmeyeceğiz. Ama onların köklerini kurutacağız” şeklinde sürdürdü.

“DEVLETİN BEKASI MÜCADELESİ”

Bir FETÖ ile de mücadele ediyoruz. Bunların nasıl bir ihanet şebekesi olduklarını 7 Şubat 2012’de gördük diyen Bakan Işık, “ Bu uru temizlemek için Sayın Cumhurbaşkanımızın güçlü iradesiyle çalışmalara başladık. Bunu anladıkları için yolsuzluk diye seçilmiş hükümete 17-25 Aralık’ta bir darbe indirmek istediler. Recep Tayyip Erdoğan’a sahip çıkmalıyız. En son 15 Temmuz’da TSK içine sızan asker elbiseli hainler aracılığıyla darbe teşebbüsü yaptılar. Milletimiz bunlara gereken cevabı verdi. Bunların devletten temizlenmesi için çalışmalara hızlıca başladı. FETÖ bugünde çalışmaya devam ediyor. En son Rusya Büyükelçisi’nin öldürülmesi bunun en büyük kanıtı. Olayın olduğu gün bende Rusya’ya gidecektim. Toplantılarımız vardı. Öyle haince bir plan ki Türkiye ile Rusya arasındaki ilişkileri etkilemek için böyle bir hamle yaptılar. FETÖ ile mücadele devletin bekası mücadelesidir. Bireysel mağduriyet varsa arkadaşlarımıza iletin bakalım. Ama asıl mağdur milletimizdir. Bunun dışındaki söylemlere itibar etmeyin. Bunlar bunun hesabını en ağır şekilde verecekler” diye konuştu.