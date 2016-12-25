SİYASET:
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Teröre karşı tek yürek!

**Teröre ve destekçilerine en güzel cevaplardan biri Kocaeli’den geldi. İzmit Merkez Bankası önünden Perşembe Pazarına kadar yürüyen binlerce kişi, teröre tepki gösterdi, birlik ve beraberlik mesajı verdi. “Teröre lanet, kardeşliğe evet” Mitingi ülkemiz üzerinde emelleri olanlara karşı cevap oldu.

Teröre karşı tek yürek!

25 Aralık 2016 Pazar 15:36


 

Ülkemizde son zamanlarda yaşanan terör olaylarına karşı Kocaeli tek yürek oldu. 12 İlçeden binlerce vatandaş dün İzmit’te buluşarak tepki gösterdi. ilimizdeki 38 Sivil Toplum Kuruluşu’nun öncülük ettiği, Başta Kocaeli Valisi Hasan Basri Güzeloğlu ve Büyükşehir Belediye başkanı İbrahim Karaosmanoğlu’nun da destek verdiği  Kocaeli Gönüllü Kültür Teşekkülleri’nin düzenlediği “Teröre lanet, kardeşliğe evet” Mitingi ve yürüyüşü gerçekleştirildi.

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Mitinge katılan 20 bin kişiye Türk Bayrağı dağıtıldı. Saat 13.30’da Merkez Bankası İzmit Şubesi önünde başlayan yürüyüş, Perşembe Pazarı alanında sona erdi. Mitinge binlerce vatandaşın yanı sıra 12 ilçeden Siyasiler, Bürokratlar, Kurum Müdürleri, Belediye başkanalrı da büğyük ilgi gösterdi. “Şehitler Ölmez, vatan bölünmez”, “Milletimizi bölemeyeceksiniz” ve ” Devletimizi yıkamayacaksınız” şeklinde sloganlar atılırken, Perşembe pazarı alanında yapılan konuşmalarda da teröre öfke yağdı. Kocaeli halkının gösterdiği bu birlik ve beraberlik terör ve destekçilerine de en güzel cevap oldu. 
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Teröre Karşı Tek Yürek!
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