Toltar, Bakan Bozdağ’ı Ziyaret Etti

Başkan Toltar, ayrıca TBMM’de AK Parti Kocaeli Milletvekili Cemil Yaman ile birlikte Adalet Bakanı Bekir Bozdağ’ı ziyaret etti.

TBMM’de çeşitli ziyaretlerde bulunan Başkan Toltar, AK Parti Kocaeli Milletvekili Cemil Yaman’ın da misafiri oldu. Yaman’la birlikte bir dizi ziyaret gerçekleştiren Toltar, son olarak Adalet Bakanı Bekir Bozdağ’ı makamında ziyaret ettiler. Bozdağ ile bir süre görüşen Yaman ve Toltar, çalışmalar hakkında fikir alışverişinde bulundular.

Ziyaret ile ilgili olarak açıklamalarda bulunan Dilovası Belediye Başkanı Ali Toltar, “Vekilimiz Cemil Yaman ile TBMM’de çeşitli ziyaretlerde bulunduk. Oldukça verimli geçen ziyaretlerde son olarak Adalet Bakanımız Bekir Bozdağ’ı ziyaret ettik. Kendisiyle ülke gündemi ve Dilovası’nda ki çalışmalar ile ilgili fikir alışverişinde bulunduk. Misafirperverliğinden dolayı Bakanımız Bekir Bozdağ’a ve bizi yalnız bırakmayan vekilimiz Cemil Yaman’a teşekkür ediyorum.”dedi.