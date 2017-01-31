TRAMVAY ÇİLE'RAY’A DÖNDÜ!

Normal bitiş tarihi 4 gün sonra sona erecek Tramvay hattı için 2 aylık gecikme olacağı belirtilirken çalışmaların yaşatmış olduğu sorunlar da devam ediyor.

113 Milyon liraya mal olacağı açıklanan ve 2015 yılında 550 gün sonra açılacağı belirtilen Tramvay çalışmaları hem vatandaşları, hem esnafı mağdur ederken önceki gün yaşanan tehlike de vatandaşları çileden çıkarttı.

Meclisin ara vermesi ile birlikte ilçe ve mahalle ziyaretlerine hız veren CHP Kocaeli Milletvekili Haydar Akar da yaşanan sorunları yerinde incelerken önceki gün Mehmetalipaşa Mahallesinde bir dizi ziyaret gerçekleştirdi.

CHP İl Başkan Yardımcısı Hasan Akar ve Belediye Meclis üyesi Uğur Koştur’un eşlik ettiği ziyaretlerde Mehmetalipaşa mahalle muhtarı Yaşar Doğan’ı ziyaret eden Akar, tramvay inşaatının meydana getirdiği problemler ve mahallenin sorunlarına ilişkin bilgi aldı.

AKP’nin 2009 seçim vaadi olan Tramvay projesinin hiçbir alt yapı ve planının olmadığını belirten Akar, yapılacak olan hizmetin vatandaşlara hezimet olmaması gerektiğine dikkat çekerek 2 yıldır devam eden çalışmaların vatandaşları ve esnafı mağdur ettiğini söyledi.





YAŞANAN ÇÖKME ENDİŞE YARATTI



Ziyaretleri sonrası CHP İl Başkanı Cengiz Sarıbay, İzmit Belediye Meclisi üyemiz Uğur Koştur, CHP İzmit İlçe yöneticimiz Ali Kuzu, İl Gençlik Kolları Başkanı Murat Erinç ile birlikte İzmit Balık pazarında meydana gelen çökme alanında incelemelerde bulunan Akar, balıkçı esnafına geçmiş olsun dileklerinde bulunurken yetkililerin daha fazla mağduriyet yaratmadan çalışmaları hızlandırıp bitirmesi gerektiğini söyledi.

Yüzlerce vatandaşın ve esnafın kullandığı alanda yaşanan çökmenin şans eseri ucuz atlatıldığını belirten Akar, zaten mağdur olan ve uzun zamandır evine ekmek parası bile götüremeyen balıkçı esnafının bir de can derdinde olmasının kabul edilemez olduğunu ve dertleri sadece referandum olan AKP’nin vatandaşın asıl dertlerinden bihaber olduğunu söyledi.