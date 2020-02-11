Türel görevi devraldı

Gebze İlçe Başkanı Necati Korkmaz’dan gelen talep doğrultusunda yeni bir arayışa gittiklerini ifade eden Saadet Partisi Kocaeli İl Başkan Yardımcısı ve Teşkilat Başkanı Halil Kayın, Korkmaz başkanımız iş yoğunluğundan dolayı görevi devretmek istediğini belirterek yapılan istişaler sonucu Mustafa Türel'i başkan olarak atadıklarını söyledi. Kayın "inanıyoruz ki eski Başkanımız Necati Korkmaz ve yönetim kurulu üyeleri yeni Başkan Mustafa Türel’e tam destek vererek Gebze’yi daha ileri bir seviyeye taşıyacaklar.” dedi.

“GÖNÜL RAHATLIĞIYLA GÖREVİ DEVREDİYORUM”

Yaklaşık olarak 5 yıldır İlçe Başkanlığı görevini sürdürdüğünü ifade eden Saadet Partisi Gebze İlçe Eski Başkanı Necati Korkmaz, “Bu süreçte çok fazla seçim geçirdik. Çok yorulduk çok yıprandık ama çok çalıştık. Gebze için teşkilatlarımız için elimizden gelenin fazlasını yapmanın gayreti içerisinde olduk. yönetim kurulu üyelerimiz ile yeri geldi uykusuz kaldık tek bir gayemiz vardı Rabbimizin rızasını kazanmak. Çünkü biz bu işleri yaparken Hasan, Hüseyin takdir etsin diye değil Allah rızası için yaptık. Hiçbir zaman aferin delisi olmadık. Bu güne kadar omuz omuza çalıştığımız yönetim kurulu üyelerime, teşkilat mensuplarıma, mahalle yönetimlerime, partimize gönül veren bütün gönüldaşlarıma bana gösterdikleri destek ve güç için sonsuz teşekkür ederim. Bu bir bayrak yarışıdır koltuklar kalıcı değildir. Bu anlamda biz de gönüllerde taht kurmuşken işlerimizin yoğunluğu nedeniyle saha da daha fazla aktif koşturabilecek bir kardeşimize bu şerefli vazifeyi bırakmak istediğimizi il teşkilatımıza bildirdik. Sağolsunlar onlarda bizleri kırmadılar ve yapılan istişareler sonucunda kentimizin evladı Mustafa Türel Başkanımıza bu görevi tevdi ettiler. İnanıyorum ki Sayın Türel kardeşimiz bizim bıraktığımız bayrağı daha ileriye taşıyacaktır biz de kendisine her zaman destek olmaya omuz vermeye devam edeceğiz” dedi.

“GEBZE DEMEK BİRÇOK İLDEN DAHA BÜYÜK BİR KENT DEMEK”

Gebze İlçe Başkanlığının çok zorlu bir görev olduğunu bildiğini ifade eden yeni İlçe Başkanı Mustafa Türel, “inşallah sayın Korkmaz Başkanımın tecrübeleri ve desteği ile bu zorlu görevi layıkıyla yerine getirmeye ve aldığımız bayrağı daha ileriye taşımaya gayret edeceğiz. Biliyoruz ki Gebze demek birçok ilden daha büyük bir kent demektir. Bu anlamda burada siyaset yapmak bir anda derede yüzerken okyanusa açılmak gibi olur. Amacımız bir adım daha nasıl ileriye gidebiliriz bu olacaktır. Şimdi birlik olup yeniden büyük Türkiye ve yeni bir dünya için ilk adımı Gebze’den atacağız. Teşkilatlarımızı gözden geçirip kendimize bir yol haritası belirleyeceğiz. Yaşanabilir bir Gebze’yi hep beraber inşa edeceğiz” dedi.