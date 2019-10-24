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“Türkiye figüran olmayı reddetti, senaryoları yırtıp attı”

Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı, Kılavuz Gençlik söyleşileri kapsamında “Emperyalizm ve Teröre karşı Türkiye” temalı bir söyleşi düzenledi.

'Türkiye figüran olmayı reddetti, senaryoları yırtıp attı”

24 Ekim 2019 Perşembe 16:12

 Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı Kılavuz Gençlik söyleşileri kapsamında “Emperyalizm ve Teröre karşı Türkiye” temalı bir söyleşi düzenledi. Süleyman Demir Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilen söyleşinin moderatörlüğünü Diriliş Postası Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Erem Şentürk yaptı. Programda konuşan Güvenlik Uzmanı Mete Yarar Türkiye’nin terör karşısında dimdik durarak aynı zamanda emperyalistlere de sağlam cevaplar verildiğini söyleyerek. Türkiye’nin emperyalistlerin yazdığı senaryolarda figüran olmayı reddettiğini ve senaryoları yırtıp attığını belirtti.  Bir diğer katılımcı TV programcısı İsmail Halis ise bir Yahudi dünyanın öbür ucundan kutsal kabul ettiği Suriye’ye gelebiliyorsa komşu olarak Türkiye’ye önemli mesuliyetler düştüğüne dikkat çekti.
DÜNYA MAZLUMLARI TÜRKİYE’Yİ BEKLİYOR

Güvenlik Uzmanı Mete Yarar ve TV programcısı İsmail Halis’in panelist olarak katıldığı ve katılımın oldukça yoğun olduğu programa, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanı Ali Bilgi, Gençlik Eğitimi Şube Müdürü Cumhur Kadıoğlu ve Gençlik Hizmetleri Şube Müdürü Fatih Dizdar da katılım sağladı. Programda ilk sözü alan Diriliş Postası Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Erem Şentürk “Dünya mazlumlarının Türkiye’den çok şey beklediklerini ifade ederek
“Afrika’da Türk olduğumuzu gören insanlar boynumuza sarılıp ‘Türkiye bizim kabul olmuş duamızdır’ diyorlar. Kendi ülkemizi basit görmemiz lazım, bayrağımızın yere düşmemesi gerekiyor. Bizden beklenen hikâye tam olarak budur. Sevgili gençler sizler de bu niyetle çalışın.” dedi.

BU İŞLER HEP BASAMAK BASAMAK

Programda konuşan Güvenlik Uzmanı Mete Yarar, her şeyin bir plan doğrultusunda geliştiğini belirterek devlet işlerinin de hep basmak basamak olduğunu söyledi. Yarar “Belki üniversite hayalinizden sonra farklı hayalleriniz de vardır. Yani bir plan çerçevesinde yaşıyorsunuz. Hep basamak basamak bu işler. Bizim ülkemizin gelişimi de bu şekilde olmuştur. Yani öncelikle bir toprak parçası, beraber kardeşçesine ulus olmak. Mesela bizim Suriye’de bulunmamızın sebebi bu vatan içindir.” dedi.

SİZ ÇOK İYİ BİR NESİLSİNİZ

Yeni neslin çok iyi işler yaptığını aktaran Yarar “Siz çok iyi bir nesilsiniz ve çok sağlamsınız asla yeise kapılmayın. Çok şey yapabilirsiniz bunu da şöyle kanıtlayayım. Hendek olaylarında bende görev icabı oralar bulundum ve o zaman çok sayıda genç bana ulaştı ve biz neler yapabiliriz diye soru soruyorlardı. 40-50 yaşlarındaki kadın grupları bize ulaşıyordu ve neler yapabiliriz diyorlardı. Ben de o bayanlara dedim ki dolma yapın, yemek yapın gönderin ve bu şekilde bir kampanya başladı. Gençler görüyorsunuz bizim insanımız yaşı fark etmeksizin bu işin merkezinde yer alıyor, bu çok önemli bir olaydır. Bizi hiç tanımayan ama bizim için mücadele eden bu gençlere yardım etmemiz gerekiyor.” ifadelerini kullandı.

“HER BİRİMİZ KENDİ EKSENİMİZDE BİRÇOK İŞ YAPABİLİRİZ”

Söyleşide konuşan bir diğer panelist TV programcısı İsmail Halis herkesin kendi ekseninde çok iş yapabileceğinin altını çizerek “Her birimiz kendi eksenimizde birçok iş yapabiliriz.

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