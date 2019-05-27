Türkkan Darıca'da

İYİ Parti Grup Başkan Vekili Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan her ramazan akşamı Kocaeli’nin farklı bir ilçesinde program yapıyor.

Türkkan Perşembe günü Darıca’daydı. İYİ Partili Vekil, Darıca’da Erdem ailesinin iftar sofrasına misafir oldu.

Erdem ailesine misafirperverlikleri nedeniyle teşekkür eden Türkkan, kronik böbrek yetmezliği nedeniyle beş yıldır yaşamına diyaliz makinesine bağlı olarak devam eden Recep Erdem’in, eşi Sedef Erdem’in bir böbreğini bağışlamasıyla hayata tutunduğunu söyledi.



ESKİ İLÇE BAŞKANI EMEL SERİN’E TAZİYE ZİYARETİ



Türkkan iftarın ardından bir de taziye ziyaretinde bulundu. Kısa aralıklarla ailesinin üç ferdini kaybeden İYİ Parti geçmiş dönem Darıca İlçe Başkanı Emel Serin’i ziyaret eden Türkkan, Serin’e baş sağlığı dileğinde bulundu.

İYİ Parti Grup Başkan Vekili Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan’a Darıca’da İlçe Başkanı Özer Yıldız ve ilçe yöneticileri de eşlik etti.