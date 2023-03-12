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Türkkan'ın 'cami projesinin kaldırıldığı' İddiasını Ruhsat ve Belgelerle Yalanladı

- İddiaları yalanlayıp belgeleri paylaşan AK Parti Milletvekili Cemil Yaman: - “Tam yapımına başlanacağı sırada atılan bu yalan tek kelime ile işgüzarlıktır”

Türkkan'ın 'cami projesinin kaldırıldığı' İddiasını Ruhsat ve Belgelerle Yalanladı

12 Mart 2023 Pazar 15:25

                                            
  AK Parti Kocaeli Milletvekili Cemil Yaman, İYİ Parti Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan’ın Gebze Millet Bahçesi’nde cami projesinin kaldırıldığı yönündeki iddialarının asılsız olduğunu belirterek, "Cami yerinin şuyulandırması yapılmış, tapu izni alınmış, tam yapımına başlanacağı sırada ortaya atılan bu yalan tek kelime ile işgüzarlıktır" dedi.   
  İYİ Parti Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan’ın Gebze Millet Bahçesi’nde cami projesinin kaldırılacağı yönündeki iddiasına AK Parti Kocaeli Milletvekili Cemil Yaman’dan cevap geldi. İddianın asılsız olduğunu ifade eden ve caminin ruhsatını paylaşan Yaman, "Cami yerinin şuyulandırması yapılmış, tapu izni alınmış, tam yapımına başlanacağı sırada ortaya atılan bu yalan tek kelime ile işgüzarlıktır. Gebze’mize nefes aldıracak, değer katacak Millet Bahçesi Projesi başladığından bu yana muhalefet temsilcileri karalama kampanyalarını sürdürüyor. Her gün yeni bir yalanla gündemi meşgul edenlerin sonuncusu Lütfü Türkkan olmuştur. Gebze Millet Bahçesi’nde şimdi de cami projesinden vazgeçildiğini basın bülteniyle beyan ederek vatandaşlarımızın zihnini bulandırmakta ve yalandan rant devşirme telaşına düşmüştür. Fakat bu konuda ne kadar samimiyetten uzak olduğu, bugüne kadar sergilediği eylemlerle sabittir. ‘Gebze Millet Bahçesi içindeki cami projesi kaldırılmıştır’ ifadesi tam bir yalandır ve proje tüm hızıyla devam etmektedir. Cami yeriyle ilgili şuyulandırma yapılmış, tescillendirme işi bitmiş, ruhsatı alınmış, inşaat aşamasına gelinmiştir. Bütün belgeleriyle gelinen noktayı kamuoyu ile paylaşıyor ve takdiri aziz milletimize bırakıyorum. Bizim yalanlarla kaybedecek vaktimiz yok. Her zamankinden daha çok çalışacak, Gebze'mize ve Kocaeli'mize hizmet etmeyi sürdüreceğiz" dedi.  
 



                       




İHA
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