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Ülkücülerde seminerler sürüyor!

Kocaeli Ülkü Ocakları eğitim seminerlerini devam ettirdi.

Ülkücülerde seminerler sürüyor!

14 Ocak 2017 Cumartesi 11:44

 Ocak İl Başkanlığı’nda İl Başkan Yardımcısı Kemal Okur tarafından 9 Işık doktrininden hürriyetçilik ve şahsiyetçilik konusu işlendi. Okur, Ülkücülere şu bilgileri verdi: “İnsanlar için mutluluk her şeyden önce hür olmaya bağlıdır. İnsanlığı aşağılatan en tiksindirici hâl insanların köle olmaları, köle yapılmalarıdır. Biz millî doktrin dokuz ışıkta ne başkalarını uşak olarak kullanmayı, ne de başkalarına uşak olmayı kabul eden bir görüşü esas almış bulunmaktayız. İnsanları aşağılatan, en tiksindirici hâl olan, köleliğe karşıyız. Türk milletinin, Türk toplumunun her manada özgür olmasıyla mutlu olacağına, yükselebileceğine inanmaktayız. Bu bakımdan her ne bahane ile olursa olsun, her ne isim altında olursa olsun insanları hürriyetsizliğe sürükleyen her çeşit davranışa karşıyız. Hürriyet derken sadece siyasî hürriyeti değil, ekonomik hürriyeti, sosyal hürriyeti, ilim hürriyetini, kısacası insan hakları beyannamesinde ve Birleşmiş Milletler Anayasası’nda ifadesini bulan tüm hürriyetleri bir bütün olarak kastetmekteyiz.”

Selçuk Esmer GECAL

 

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