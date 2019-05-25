Ünlü, belediye başkanlarına seslendi

Kocaeli TV’de yayınlanan Gazeteci-Yazar Ahmet Akçaalan’ın sunduğu Günün Manşetine konuk olan MHP Kocaeli İl Başkanı Aydın Ünlü, canlı yayından belediye başkanlarına seslendi. İl Başkanı Ünlü, “İsmail Yıldırım’a özel bir teşekkür ediyorum. MHP’den bir arkadaşımızı alıp görevlendirme yaptı. İstanbul seçimlerinden sonra buradan tüm belediye başkanlarına sesleniyorum. MHP Kocaeli il başkanı 10 tane belediye başkanını ziyaret edip, bu konuda yaptığınız çalışmalar ne aşamada diye soracağım” ifadelerini kullandı.





Fatma Kaplan Hürriyet, CHP’de milletvekilliği yaptı, tecrübeli bir siyasetçi. Ancak ben samimi olmadığı kanaatindeyim. Samimi bulmuyorum. Bunu zaman içinde göreceksiniz. İnşallah yanılırım. Konuşmak için konuşmadığımı herkes bilir. Hürriyet için altı ay bekleyeceğim. İzmit benim için anlam ifade eder. Tribüne oynayan siyasetten çıkıp, esnafa yönelik projeler yapması lazım.





Cumhur ittifakının en başarılı olduğu ilçe Dilovası’dır. Milliyetçi Hareket Partisi 51,03 ile Hamza Şayir seçimi kazandı. MHP’nin yaptığı ev toplantıları sonucunda 52,6 olarak kamuoyu anketi yapmıştır. Gitmiş olan bir seçimi MHP kitlenerek seçimi kazandırmıştır. Cumhur ittifakından yana tavır koyarak bizim MHP anlamında en başarılı olduğu ilçedir.



BAŞKANLAR SAYGIDA KUSUR ETMİYOR

Ülkücülere dedim ki bir Ak Partiliden daha fazla çalışın dedim. Ak Partililer şaşırsın dedim. MHP’nin ve liderimiz Devlet Bahçeli’nin boynunu bükmeyin dedim. MHP’liler çalıştı. Şuan hiçbir belediye başkanımız saygıda kusur etmiyor. Hem ilçe başkanları hem belediye başkanları MHP’nin problemlerini dinliyor.