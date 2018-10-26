Ünlü'den yoğun seçim çalışması

MHP sıkı çalışıyor!

S.S. 141 nolu kooperatif ziyaretiyle Gebze programına başlayan Aydın Ünlü, ardından Gebze Ticaret Odası Başkanı Nail Çiler’e konuk oldu. Gebze İlçe Başkanı Ferit Taşdemir ve İlçe yöneticileriyle beraber GTO heyeti tarafından ağırlanan İl Başkanı Ünlü daha sonra teşkilat programlarına konuk oldu.

Teşkilat ziyaretlerinde İl Başkanı Aydın Ünlü ve İlçe Başkanı Ferit Taşdemir Osman Yılmaz Bölge Başkanlığı’nda 5 Mahalleyi kapsayan Sandık Görevlilerine Plaket ve Teşekkür Belgelerini takdim ederek, Yerel Seçim üzerine bilgilendirmelerde bulundular. Osman Yılmaz Bölge Başkanı Mahmut Aksan ve Yönetimi, Mahalle Başkanları, yoğun katılımlı programda sorunlarını ve beklentilerini istişare ettiler.

Ünlü ve Taşdemir’in ikinci ziyareti Beylikbağı’na oldu. Beylikbağı Bölge Başkanı Hamdi Bayram ve yönetiminin öncülüğünde Gebze Beylikbağı Bölgesi 6 Mahalledeki sandık görevlilerine yerel Seçim üzerine bilgilendirmelerde bulundu. Bölgenin sorunları istişare edildi