Ünlü:"Referandumda evet oyu vereceğiz"

Partisinin il binasında basın açıklaması gerçekleştiren MHP İl Başkanı Aydın Ünlü Başkanlık sistemi için yapılması öngörülen referanduma evet oyu vereceklerini belirtti. MHP İl Başkanı Aydın Ünlü haftalık olağan basın açıklamasında gündeme dair değerlendirmelerde bulundu. Ünlü basın açıklamasında geçtiğimiz gün İzmir Adliyesi’nde yaşanan terör saldırısına yönelik, “Ülkemiz hassas bir süreçten geçiyor. Ömer Halisdemir’in bir benzeri yaşandı. Şehit polisimiz Fethi Sekin birçok insanın hayatını kurtardı. Polisinden vatandaşına kadar herkesin işin içine girdiğini görmekteyiz. Vatandaş silahtan korkmadığını gösterecektir. Türk Milletini kimse silahla bombayla ürkütemez. Bunu ilerleyen süreçlerde göreceğiz” ifadelerini kullandı. TEŞKİLAT ÇALIŞMALARI Teşkilat çalışmaları hakkında açıklamalarda bulunan Ünlü, “Teşkilatlar olarak saha ve kongre çalışmalarımızı yapıyoruz. Dün Darıca ilçe teşkilatımızda 17 tane program organize edildi. Biz bugün birçok kurum ve kuruluşu ziyaret eden bir partiyiz. Kamuoyundaki teveccühü görmekteyiz. Bu bizi sevindiriyor. Yarın ilçe başkanlarımızla bir araya geleceğiz. Kongre takvimlerinin belirleneceği bir değerlendirme yapacağız.10 Ocak 27 Ocak arası ilçe teşkilatları saha çalışması yapılacak. Saha çalışmalarının bitimindeki raporlarda Şubatın ilk haftasında Genel Başkanımız Devlet Bahçeli’ye iletilecek. Referandumumun bir nevi alt yapısını sağlamış olacağız” dedi. LİDERLER TARTIŞILMAZ Başkanlık sistemine dair görüşleri sorulan Ünlü, “ Mevcut sisteme siz başkanlık diyorsunuz. Biz güçlü bir parlamento sorumlu Cumhurbaşkanı olarak görüyoruz bunu. Bize göre başkanlık sistemi değil. Genel başkan vermesi gereken mesajı vermiştir. Biz de genel merkezimizin görüşlerine saygı duyuyoruz. Liderler tartışılmaz. Biz liderimiz ne yapıyorsa onu yapmaya çalışacağız. Referandumda genel başkanımız gibi bizde evet oyu vereceğiz.Biz teşkilatlarımızı bu sürece hazırlama çalışmalarımızı yapıyoruz. Hangi talimat gelirse onu uygularız. MHP lider teşkilat doktrinine göre yapılandırılmıştır. Desteklemeyenler olabilir ama bu teşkilatın genel yapısını bağlamaz” ifadelerini kullandı. DEVLET DE BİZİM SANCAK DA BİZİM MHP Kocaeli Milletvekili Saffet Sancaklı’nın istifa edeceği iddialarının gündeme getirilmesi üzerinde yorumlarda bulunan MHP İl Başkanı Aydın Ünlü, “Sancaklıya yapılanlar MHP’yi yıpratmak için yapılmaktadır. Zor bir süreçten geçmeyi başarmış bir teşkilat var Kocaeli’de. Bu teşkilattan böyle bir çıkış bekleyen yanılır. Biz biriz. Devlette bizim, sancak da bizim. Genel merkez ne diyorsa o anlamda çalışmalar yaparız. Muhtemelen Pazartesi günü basın toplantısına katılarak vekilimizde gerkli açıklamaları yapacaktır” şeklinde konuştu. Ünlü Kızılay tarafından başlatılan kan bağışı kampanyasına teşkilat olarak destek vereceklerini açıkladı.