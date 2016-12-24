SİYASET:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Vali, AK Parti'li kadınları ağırladı

Kocaeli Valisi Hasan Basri Güzeloğlu, AK Parti Kocaeli İl Kadın Kolları Başkanı Serpil Yılmaz ve yardımcılarını ağırladı

Vali, AK Parti'li kadınları ağırladı

24 Aralık 2016 Cumartesi 23:39


 Ziyarette Yılmaz'a başkan yardımcıları; Hülya Çiçek, Ayşe Mehtap Uzun, Arzu Yıldırım, Tuğba Kaya, Sibel Uzun, Reyhan Ataman Bayraktar, Elif Başyiğit ve Aylin Çalışkan eşlik etti.

AK Parti Kocaeli İl Kadın Kolları Başkanı Serpil Yılmaz, Kadın Kolları’nın çalışmaları hakkında Vali Güzeloğlu'na bilgi sunumunda bulunup, 15 Temmuz Demokrasi Nöbeti'nde çekilen fotoğrafı takdim ederek, kabullerinden dolayı teşekkür ettiler. Vali Hasan Basri Güzeloğlu ise, AK Parti Kocaeli İl Kadın Kolları Başkanı Serpil Yılmaz ve başkan yardımcılarına çalışmalarında başarılar diledi ve  ziyaretten duyduğu memnuniyeti belirtti.

Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş
İlgili Galeriler
KUZEY MARMARA OTOYOLU İÇİN KOCAELİ BÖLGESİ KAMULAŞTIRILACAK PARSELLER KUZEY MARMARA OTOYOLU...
GEBZE'NİN SAHİBİ YOK MU? GEBZE'NİN SAHİBİ...
KAZA KAZA
Türkiye - İspanya (EURO 2016) Türkiye - İspanya...
Anahtar Kelimeler
ValiAK Partili Kadınları Ağırladı
Misafir Avatar
İsminiz
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Diğer İlgili Haberler
Metin Külünk, Gebze'ye geliyor Metin Külünk, Gebze'ye geliyor
Teröre Lanet Kardeşliğe Evet! Teröre Lanet Kardeşliğe Evet!
310 Milyon Dolar Zarar! 310 Milyon Dolar Zarar!
Başkan, İl Başkanları Toplantısı'na katıldı Başkan, İl Başkanları Toplantısı'na katıldı
Kocaeli'de FETÖ/PDY Operasyonunda Gözaltı Kocaeli'de FETÖ/PDY Operasyonunda Gözaltı
Kocaeli Heyeti Mardin’de Kocaeli Heyeti Mardin’de
Yukarı Çık

banner183

Metin Külünk, Gebze'ye geliyor
AK Parti İstanbul 1. Bölge milletvekili Metin Külünk, Gebze'ye geliyor.

Haberi Oku