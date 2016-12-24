Vali, AK Parti'li kadınları ağırladı

Ziyarette Yılmaz'a başkan yardımcıları; Hülya Çiçek, Ayşe Mehtap Uzun, Arzu Yıldırım, Tuğba Kaya, Sibel Uzun, Reyhan Ataman Bayraktar, Elif Başyiğit ve Aylin Çalışkan eşlik etti.

AK Parti Kocaeli İl Kadın Kolları Başkanı Serpil Yılmaz, Kadın Kolları’nın çalışmaları hakkında Vali Güzeloğlu'na bilgi sunumunda bulunup, 15 Temmuz Demokrasi Nöbeti'nde çekilen fotoğrafı takdim ederek, kabullerinden dolayı teşekkür ettiler. Vali Hasan Basri Güzeloğlu ise, AK Parti Kocaeli İl Kadın Kolları Başkanı Serpil Yılmaz ve başkan yardımcılarına çalışmalarında başarılar diledi ve ziyaretten duyduğu memnuniyeti belirtti.