Başkan Büyükakın, “Vampir kanı nasıl içiyorsa, bunlar da petrolü öyle içiyor. Bir yerde petrol ve doğalgaz varsa giderler. Onları sömürmek için giderler” dedi

Marmara Belediyeler Birliği ve Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın, AK Parti Darıca İlçesi 52. Genişletilmiş İlçe Danışma Meclisi toplantısına katıldı. Adnan Menderes Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilen toplantıya AK Parti Kocaeli İl Başkanı Mehmet Ellibeş, Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, AK Parti Darıca İlçe Başkanı Ufuk Acay, Büyükşehir Belediyesi Bölge Koordinatörü İbrahim Pehlivan ve çok sayıda teşkilat üyesi katıldı. Danışma Meclisi’nde yaptığı konuşmaya 2004-2019 döneminde yapılan yatırımlardan bahsederek başlayan Başkan Büyükakın, “Darıca ilçemize bu yıllar arasında 253 milyon TL’lik yatırım yaptık. Hayata geçirilen 133 projede ulaşımdan restorasyon yatırımlarına, spor tesislerinden soysal tesislere, alt yapıdan üstyapıya kadar birçok hizmet içinde ayrıca 167 milyon TL kamulaştırma bedeli ilçemiz için harcandı” dedi.

“İKİ BİN TON ASFALT YARDIMI YAPITIK”

Bir önceki ilçe danışma meclisinde sorulan sorulara da cevap veren Başkan Büyükakın, Darıca ilçesine 143 kamyonu bulan iki bin ton asfalt yardımı yapıldığını da dile getirdi. Başkan Büyükakın, “Darıca ilçemize 55 kilometre içme suyu hattının yanı sıra 174 kilometre kanalizasyon hattı, 46 kilometre yağmur suyu hattı, 4,5 kilometre dere ıslahı, bir adet içme suyu deposu ile beş adet terfi merkezini kazandırdık” ifadelerini sarf etti. Darıca ilçesinde altyapı ve üstyapı çalışmaları için planlanan projeler hakkında teşkilat üyelerine bilgi veren Başkan Büyükakın, “İlçemize 11 kilometre içme suyu hattı, 27 kilometre kanalizasyon hattı, 18 kilometre yağmur suyu hattı, bir adet içme suyu deposu ve bir adet terfi merkezi kazandıracağız. Fevzi Çakmak Mahallesi’ndeki Cengiz Topel Caddesi, Nene Hatun Mahallesi’ndeki Atatürk Caddesi ile Osman Gazi Mahallesi’ndeki Aşıroğlu Caddesi’ni içinde barındıran toplamda 6 kilometrelik yol uzatma ve genişletme çalışmasını da yapacağız” vurgusunu yaptı.

“EMANETİ VATANDAŞIMIZIN BİZE TESLİM ETMESİNE VESİLE OLDUNUZ”

Darıca Millet Bahçesi’nin 906 bin metrekarelik toplam alanının 220 bin metrekarelik kısmının halkın kullanımına ikinci etap olarak açıldığını dile getiren Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın, “Bu kapsamda 25 milyon TL’lik bir yatırım ilçemize kazandırılmıştır. İnsanımızın bu alanda huzurlu bir şekilde mutlu olması, zamanlarını dolu dolu geçirmesi sağlanmıştır” şeklinde konuştu. Başkan Büyükakın daha sonra gündeme dair gelişmeleri de değerlendirerek, teşkilat üyelerine dönük olarak, “Sizler ilçe belediye ve Büyükşehir Belediye Başkanlığında bize inandınız, güvendiniz. Bu emaneti vatandaşımızın bize teslim etmesine vesile oldunuz. Şimdi biz de size hesap veriyoruz. Teşkilatlarımız olarak neler yaptığımızı ve neler yapacağımızı siz kıymetli teşkilat mensuplarımıza anlatıyoruz. Sizlerden de ricamız bu hizmetleri caddede sokakta ve mahallenizde halkımıza anlatmanızdır” diye konuştu.

“O KOŞUYOR ZATEN BİZ YETİŞMEYE ÇALIŞIYORUZ”

‘’Vatandaşın bize vermiş olduğu emanetin sorumluluğundayız ve şuurundayız’’ diyerek konuşmasını sürdüren Başkan Büyükakın, şunları kaydetti; “Emanetin ne demek olduğunu çok iyi biliyoruz. Bu emanetin yerde kalmasının ne demek olduğunun farkındayız. Sayın Cumhurbaşkanımız gece gündüz demeden çalışıyor. Ben zaman zaman yaş itibariyle ondan genç olmama rağmen onun temposuna aklım ermiyor. Nasıl yetişiyor, bunları nasıl yapıyor? diye kendi kendime düşünmekten kendimi alıkoyamıyorum. Cumhurbaşkanımız koşarken ve çalışırken bizim onun koşmasına, azmine ve liderliğine destek olmamız lazım. Bizim de onun temposuna ayak uydurmaya çalışmamız lazım. O koşuyor zaten biz yetişmeye çalışıyoruz. Ama biz de sizlerden daha fazla koşmalıyız. İnşallah siz de bizden desteğinizi esirgemeyin.”

“ARAP BAHARINDAN BERİ BAŞLIYOR”

“Bölgemizde ve dünyada inanılmaz şeyler oluyor” diyerek Suriye’deki operasyonların önemine değinen Başkan Büyükakın, “En son Libya ile yaptığımız Münhasır Ekonomik Bölge Anlaşması bütün planları alt üst etti. Yaptıkları bütün planlar yerle bir oldu. Nerden başlıyor bu planlar? Arap baharından beri başlıyor. Libya’da Kaddafi’nin devrilmesinden beri başlıyor. O süreç oradan başladı, günümüze geldi. Tezgâhlarını ve oyunlarını kurdular. Libya’da yaptılar, Lübnan’da yaptılar, Yemen’de yapıyorlar. Bütün bunları yerle bir eden bir operasyon yapıldı. Girit üzerinden konuşlanarak bütün Akdeniz’deki havzayı kontrol altına almak istiyorlardı. Libya ile yaptığımız anlaşmayla bütün planları yerle bir oldu. Şimdi ne yapacaklarını şaşırıyorlar. Doğu Akdeniz Bölgesi’nin kontrolünü ele geçirme, oradaki gaz rezervlerini kontrol etme operasyonları Arap baharının esas amacıydı. Demokrasi getireceklerdi Mısır’a, darbeci Sisi’yi getirdiler, değil mi? Her seferinde diyorlar ki; ‘Demokrasi getireceğiz.’ Irak’a da demokrasi gelecekti. Irak’ta hala kan ve gözyaşı bitmedi. Girdikleri yerde insanların huzur bulduğu bir tane coğrafya yok” diye konuştu.

“BATI GERÇEKTEN VE GERÇEKTEN TEK DİŞİ KALMIŞ CANAVAR”

“Sadece kan içmeye gidiyorlar. Onlar için petrol kan gibi” vurgusu yaparak konuşmasını sürdüren Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın, “Vampir kanı nasıl içiyorsa, bunlar da petrolü öyle içiyor. Bir yerde petrol ve doğalgaz varsa giderler. Onları sömürmek için giderler. Bir zamanlar Amerika kıtasına gittiler, ya hani Kızılderili şeflerinin, beyaz adama yazılmış ağıt gibi ifadeleri vardır. O sadece yeryüzünü kirletmeye gidiyor. Batı gerçekten ve gerçekten tek dişi kalmış canavar. Gittiği yere insanlık getirmiyor. Ama bizim ceddimiz Elhamdülillah gittiği yere her zaman medeniyet, adalet, kardeşlik, barış götürmüş. Bakın biz Ortadoğu topraklarına hükmettiğimiz dönemlere Osmanlı hâkimiyetinde üç yüz küsur sene bir tane kan gözyaşı göremezsiniz. İnsanlar birbirini yemez. Müslüman’ı, Musevi’si ve Hristiyan’ı hepsi yan yana kardeşçe geçinir. İstanbul’da bütün kiliseler, camiler yan yana durur. Biz gittiğimiz yerde huzur bulur herkes” dedi.

“HEP BİRLİKTE ANT İÇELİM DİYORUM”

‘’Bu kadim medeniyetin bugünkü temsilcisi ve lideri Sayın Recep Tayyip Erdoğan’dır’’ diyen Başkan Büyükakın, “Bizimde onun ardında durmamız halinde önümüzdeki günlerde ülkemiz çok daha güçlü bir şekilde yoluna devam edecek, çok daha güçlü bir şekilde ayakta duracak. Önce bölgesinde sonra da dünyada çok daha etkili sonuçlar alacak. Onun için sonuna kadar Cumhurbaşkanımızın yanında olmaya, hep birlikte ayakta durmaya, dimdik çalışmaya ve yarının güzel Türkiye’sini çocuklarımıza emanet etmeye hep birlikte ant içelim diyorum. Hepinizi saygıyla, sevgiyle muhabbetle selamlıyorum” vurgusunu yaparak konuşmasını tamamladı. Danışma meclisi soru cevap bölümünün ardından tamamladı.