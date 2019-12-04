SİYASET:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Vatandaş Halk Buluşmasında Anlatıyor

Gebze’de vatandaş derdini, talebini ve önerilerini Halk Buluşmasında Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz’e birebir anlatıyor.

Vatandaş Halk Buluşmasında Anlatıyor

04 Aralık 2019 Çarşamba 18:40

 Vatandaş derdini, Halk Buluşmasında Başkan’a birebir anlatıyor. Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz her hafta olduğu gibi Çarşamba günlerini Halk Buluşması’na ayırıyor. Gebzeli hemşerilerinin sorunlarını dinlemeye, çözüm üretmeye devam eden Başkan Büyükgöz’e vatandaşlar talep, öneri ve şikayetlerini ilk elden iletiyor. Sosyal belediyecilik vurgusu yapan Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, “Milletimizin seçerek vekaleten bu görevde olan insanlarız. Belediyenin asıl sahibi vatandaş. Bu doğrultuda vatandaşı dinlemek onların sorunlarıyla dertlenmek, yapacağımız hizmetin yol haritası oluşturuyor. Mahalle Meclislerimizin birinci turunu gerçekleştirdik ve en kısa zaman da ikinci tur oturumlarımız gerçekleştirmeye başlayacağız. Değerli hemşerilerimizi her hafta Çarşamba günü gerçekleştirdiğimiz Halk buluşmalarımıza katılmaya davet ediyorum” dedi.
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş
İlgili Galeriler
41 Genç'e Başkentte Tarih Turu 41 Genç'e Başkentte...
41 Gençlik Kocaeli turu 41 Gençlik Kocaeli...
41 Gençlik Gebze'nin tarihi ile buluştu 41 Gençlik Gebze'nin...
Seka Kağıt Müzesi Seka Kağıt Müzesi
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsminiz
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Diğer İlgili Haberler
Gebze Refah Divanda buluştu Gebze Refah Divanda buluştu
Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı, Dr. Fatih Erbakan Kocaeli De.. Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı, Dr. Fatih Erbakan...
"Biz gelir gelmez denk bütçe gerçekleştireceğiz"
Refah Erbakan’ ı Bekliyor.. Refah Erbakan’ ı Bekliyor..
Başkan Büyükakın, Düzce Valisi Dağlı’yı Konuk Etti Başkan Büyükakın, Düzce Valisi Dağlı’yı...
Başkan Büyükgöz Yenikent Pazarını Ziyaret Etti Başkan Büyükgöz Yenikent Pazarını Ziyaret Etti
Yukarı Çık

banner370

banner375

banner379

banner373

banner376

banner398

banner377

banner149

banner378

Gebze Refah Divanda buluştu
Yeniden Refah Partisi Gebze İlçe Teşkilatı Kasım ayı ilçe divanı yoğun bir katılımla gerçekleşti.

Haberi Oku