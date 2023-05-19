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Vatandaşları 28 Mayıs’ta Sandık Başına Çağırıyorlar

AK Parti’de stantlar yeniden açıldı:

Vatandaşları 28 Mayıs'ta Sandık Başına Çağırıyorlar

19 Mayıs 2023 Cuma 20:14

 


Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin 2. Tura kalmasının ardından çalışmalarını hız kesmeden sürdüren AK Parti Kocaeli, ilçelerin tamamında yeniden stantları açarak, vatandaşları 28 Mayıs’ta sandık başına davet ediyorlar. 


14 Mayıs’ta gerçekleştirilen seçimlerde Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin 2. Tura kalmasının ardından saha çalışmalarını hız kesmeden sürdüren AK Parti, Kocaeli’nin tüm ilçelerinde stant çalışması gerçekleştirdi. Kocaeli’nin tüm ilçelerinde vatandaşların yoğun olarak bulunduğu alanlara kurulan stantlarda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliği ve yönetiminde ülkemize kazandırılan projeler ve çalışmaların anlatıldığı broşürler vatandaşlara dağıtıldı. Yeni dönemde Türkiye Yüzyılı vizyonuyla hayata geçirilmesi planlanan projelerinde anlatıldığı broşürleri vatandaşlarla paylaşan parti yöneticileri, 28 Mayıs’ta yapılacak olan seçimlerde vatandaşları mutlaka oy kullanmaya ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a destek olmaya davet ederek, destek istedi.

VATANDAŞLAR YOĞUN İLGİ GÖSTERDİ

AK Parti Kocaeli’nin tüm ilçelerde gerçekleştirdiği stant çalışmasına vatandaşlar da yoğun ilgi gösterdi. İlçelerdeki stantları ziyaret eden vatandaşlar, ikinci tur seçimlerinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın daha güçlü bir destekle kazanması için tam destek verdiklerini ifade ederek, 28 Mayıs’ta verecekleri destekleri ifade etti.

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