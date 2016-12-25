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Yaman Diyadinlilerle buluştu!

AK Parti Kocaeli, Milletvekili Cemil Yaman, Ağrılı hemşerileriyle buluştu. Hatırlanacağı üzere İzmit Belediye başkanı Nevzat Doğan, Ağrı Diyadin Belediyesine Kayyım danışmanı olarak görevlendirilmişti.

Yaman Diyadinlilerle buluştu!

25 Aralık 2016 Pazar 13:40

Bu sebeple Diyadinlilerle buluşma programı gerçekleştiren Nevzat Doğan, aslen Ağrılı olan Kocaeli Milletvekili Cemil Yaman’ı da buluşmaya davet etti. Yaman, İzmit Belediyesi tarafından tertiplenen İzmit-Diyadin buluşması kapsamında İzmit'in ve Diyadin'in muhtarları ile bir araya geldi. Programla ilgili kısa bir değerlendirme yapan Yaman, “Sevginin ve kardeşliğin buluşmasına tanıklık ettiğimiz bu muhteşem organizasyonda emeği geçen başta Dr.Nevzat Doğan beye ve çalışma arkadaşlarına teşekkürü bir borç biliyorum.”dedi. 

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