Yaman ve Akbulut'tan ilçe başkanlarına ziyaret

Kocaeli Milletvekili Cemil Yaman ve Ak Parti Dilovası İlçe Başkanı Osman Akbulut yeni atanan Çayırova İlçe Başkanı Ekrem Karahan’a, Darıca İlçe Başkanı Ufuk Acay’a, İzmit İlçe Başkanı Ali Güney’e, Kartepe İlçe Başkanı Sadık Yılmaz’a, Derince İlçe Başkanı Selçuk Çakıroğlu’na, Gölcük İlçe Başkanı Çetin Seğmen’e ve Körfez İlçe Başkanı Ramazan Tuna’ya hayırlı olsun ziyaretinde bulunarak yeni görevlerinde başarı dileklerini ilettiler.

31 Mart Seçimlerinde Kocaeli genelinde 13-0 ‘lık sonuç ile geçmiş yerel seçimlerinde olduğu gibi bu seçimde de zaferle ayrılacaklarını belirten Ak Parti Kocaeli Milletvekili Cemil Yaman; “Teşkilatlarımız her seçimde olduğu gibi önümüzdeki Mahalli seçimlerinde de yapacakları çalışmalar ile Hizmetin ve Halkın partisi Ak Partimizin ilçelerimizde zaferle ayrılacağından kuşkum yok. Gerekli istişareler sonucu atan ilçe başkanlarımıza yeni görevlerinde başarılarak diliyorum. Ayrıca 2019 yılının Ülkemize, İlimize Ve Tüm Halkımıza hayırlar getirmesini dilerim.” Dedi.

Yeni atanan İlçe Başkanlarına hayırlı olsun dileklerini ileten AK Parti Dilovası İlçe Başkanı Osman Akbulut; “Yeni atanan İlçe Başkanlarımızın Partimiz adına vatandaşlarımıza en iyi hizmeti sunabilmenin çabası ve gayreti içerisinde olacağından şüphemiz yok. Bugüne kadar elde edilen başarıları önümüzdeki Yerel Seçimlerinde taçlandıracak ve daha güzel başarılara imza atacak. Buna yürekten inanıyorum. Ayrıca 2019 Yılında Ülkemize, İlimize ve Tüm Vatandaşlarımıza sağlık, mutluluk ve huzur getirmesini diliyorum. " dedi.