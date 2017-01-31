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Yaman'dan Avrupa Ziyaretleri!

AK Parti Kocaeli Milletvekili Cemil Yaman, milletvekilliği seçilmesinin ardından çalışmalarını sürdürüyor.

Yaman'dan Avrupa Ziyaretleri!

31 Ocak 2017 Salı 11:21

Seçim bölgesi Kocaeli’de hemen hemen tüm ilçelerdeki programlara katılmaya çalışan Yaman, ayrıca TBMM’deki görevi yanı sıra birçok önemli görevlerde de yer alarak hizmet etmeye çalışıyor. Kocaeli Milletvekili Cemil Yaman gerek TBMM’de gerekse seçim bölgesindeki koşuşturmasının ardından görev aldığı Hakkari fahri milletvekilliği, İçişleri Komisyon üyeliği ve son olarak Brüksel’de düzenlenen AB bölgesel politikalarının tartışıldığı konferansa katılması için görevlendirilmesinin ardından dün Brüksel’e gitti.

PARLAMENTOLAR ARASI KONFERANSA KATILACAKLAR 

Brüksel’de düzenlenen “Genişleme Bölgesinde Yerel ve Bölgesel Yönetimler ve AB Bölgesel Politikası” parlamentolar arası konferansına katılmak üzere önceki gün Belçika’ya gitti. TBMM tarafından görevlendirilen Yaman, Kahramanmaraş Milletvekili ve İçişleri Komisyonu Başkanı Celalettin Güvenç, Konya Milletvekili ve İçişleri Komisyonu Sözcüsü Mustafa Baloğlu, İzmir Milletvekili ve İçişleri Komisyonu üyesi Murat Bakan, İzmir Milletvekili ve Çevre Komisyonu üyesi Ertuğrul Kürkçü ve Dış İlişkiler ve Protokol Başkanlığı görevlisi Deniz Cankuş ile birlikte Brüksel’e gitti.

BRÜKSEL’DE GÖRÜŞMELER YAPACAKLAR

Burada iki gün boyunca sürecek olan konferansa katılan Yaman ve beraberindekiler Mahalli İdareler, Belediyeler Birliği, Avrupa Bölgeler Meclisi, Türkiye Belçika ikili ilişkileri, Türkiye AB ikili ilişkileri konularında görüş alışverişinde bulunacaklar. Konferans öncesi bir dizi ziyarette gerçekleştiren Yaman ve beraberindekiler ilk olarak AB nezdindeki Daimi Temsilciliğimize Daimi Temsilci Yardımcısı olarak atanan Ayşe Uzer’i ziyaret ettiler. Yaman iki günlük görüşmelerin ardından yurda dönecek. 


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