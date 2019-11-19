Yeniden Refah Geliyor !

Tüm halkımıza gösterdiği bu büyük güven ve teveccüh için sonsuz teşekkür ederiz.

Büyük Kongremizin yapılacağı 17 Kasım tarihinin duyurulmasının hemen ardından tüm il, ilçe ve Mahalle teşkilatlarımız büyük bir heyecanla çalışmaya başladı. Kapı kapı gezdik. Tüm Yerel basınımızı esnaflarımızı ziyaret ettik. İlçemizin tüm görünür alanlarını afiş, pankartlardan oluşan duyuru görsellerimizle süsledik. Binlerce el ilanı dağıttık. Tüm bu süreçte gecesini gündüzüne katarak muhteşem bir azim ve inançla çalışan ilçe yönetimi, gençlik kolları ve hanım kollarımıza Mahalle teşkilatlarımıza tek tek teşekkür ederim.

Kongremizin salonları patlatırcasına, böylesine büyük bir heyecanla gerçekleşmesini sağlayan aziz milletimizi saygıyla selamlıyorum. Bugün iktidar partisinin dahi yoklama almadan yapamayacağı bir programı uygulanan ağır medya ambargosuna ve karartmaya rağmen millet olarak elini taşın altına koyarak Yeniden Refah Partisi ve Genel Başkanımız Dr. Fatih Erbakan’a karşı hissettiği sevginin, duyduğu güvenin, beslediği ümidin bir göstergesi olarak kabul ediyoruz. Tüm hemşerilerimize gösterdikleri yoğun katılım için, yolculuk boyunca heyecanımıza ortak oldukları için, salonda bizimle birlikte Yaşanabilir Türkiye, Yeniden Büyük Türkiye ve Yeni ve Adil Bir Dünya hedefimize ortak oldukları için teşekkür ederiz.

Bu kongremizde gördük ki; Türkiye’nin artık bir alternatifi vardır.

Bu kongremizde gördük ki; herkesin Refah içinde yaşadığı Türkiye artık çok yakındır.

Bu kongremizde gördük ki; herkesin ulaşabileceği bir adaletin çok yakın olduğudur.

Bu kongremizde gördük ki; çocuklarımızın gençlerimizin geleceğinin bu günden çok daha güzel olacağıdır.

Bu kongremizde gördük ki, ülkemizin yerüstü yeraltı kaynaklarının değerlendirilmesi ile elde edilen gelirlerin milletimize adil olarak paylaştırılmasıyla Yeniden Büyük Türkiye’yi çok yakında kuracağımızdır.

Bu kongremizde gördük ki; Genel Başkanımız Dr. Fatih Erbakan liderliğinde hepimiz için güzel bir geleceğin burada olduğudur.

Bu kongremizde gördük ki; ülkemizin, milletimizin, ümmetin ve insanlığın geleceğinin burada olduğudur.

Bu duygu ve düşüncelerle tekraren Başta İl, ilçe, Gençlik, Hanım Kolları, Mahalle Teşkilatlarımız olmak üzere Kocaelimizin ve Gebzemizin güzide Yerel Medyasına Teşkilatımız adına teşekkür ediyor ve şükranlarımızı sunuyorum.

‘Milletimiz İçin Biz Varız’ diyerek, ‘Burada Gelecek Var’ Burada Adalet Var, Burada Bereket Var diyerek laf değil hizmet üretmek için gecemizi gündüzümüze katarak canla – başla çalışmaya devam edeceğiz.

Müjdeler Olsun Yeniden Refah Geliyor.















