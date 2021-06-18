Yeniden Refah genel merkezi, Kocaeli ticaret odasını ziyaret etti.

Partinin İzmit ilçe başkanlığının öncülük ettiği programa genel merkezi temsilen, genel başkan yardımcısı Doğan Bekin ile rahmetli Necmettin Erbakan’ ın damadı Mehmet Altınöz katıldı.

Genel merkez heyetine, genel başkan danışmanı ve Kocaeli il başkanı Mehmet Aras da katıldı.

Yeniden refah partisi heyetinin ilk durağı Kocaeli ticaret odası oldu. Ticaret odasını temsilen görüşmelere katılan yönetim kurulu üyelerine Volkan Yılmaz başkanlık etti.

Altınöz; Erbakan ülkesi için her şeyden vazgeçti.

Görüşmeye genel başkan yardımcısı Mehmet Altınöz’ ün sözleri damgasını vurdu.

Kocaeli ticaret odasında olmaktan mutlu olduklarını dile getiren Altınöz, rahmetli Necmettin Erbakan’ ın da bir dönem odalar birliği başkanlığı yaptığını hatırlattı. Erbakan’ ın 24 yaşında ilmi çalışmalar yapmak için gittiği Almanya da başından geçenleri anlattığı anlar, salonda duygu yüklü anlar yaşanmasına neden oldu.

Altınöz şu sözleri kaydetti; “Erbakan gittiği Almanya da Deuzt motor fabrikasının başına geçti. Almanlar kendisine 50 bin dolar maaş ödediler. Almanyanın en güzel ormanlarında malikane tahsis ettiler. Altına spor araç verdiler. Erbakan hocamız Türkiye de motor üretip, ülkeyi kalkındırma ideali için bunca imkanı elinin tersi ile iterek, ülkesine döndü ve gümüş motor fabrikasını kurdu. 1950 li yıllarda toplu iğneyi ithal eden ülkemizde hiç bin yan sanayi desteği de almadan motor üretti. Ürettiği fabrikanın ülkenin kalkınması için çalışmasına müsaade edilmediğini gördü. Ve bu defada ülkeyi kurtarmak için siyasete girdi.”

Samimi bir atmosferde devam eden görüşme yaklaşık iki saat boyunca devam etti. Kocaeli ticaret odası heyeti partilileri kapıya kadar uğurladı. Günün anısına hatıra fotoğrafı çektirdi. Yeniden refah heyeti ise ticaret odası heyetine milli kaynak paketlerimiz kitaplarını hediye ettiler.