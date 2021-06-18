banner632
SİYASET:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Yeniden Refah genel merkezi, Kocaeli ticaret odasını ziyaret etti.

Yeniden refah partisi genel merkez heyeti Kocaeli ilimizde bir dizi temaslarda bulundu.

Yeniden Refah genel merkezi, Kocaeli ticaret odasını ziyaret etti.

18 Haziran 2021 Cuma 11:37

Partinin İzmit ilçe başkanlığının öncülük ettiği programa genel merkezi temsilen, genel başkan yardımcısı Doğan Bekin ile rahmetli Necmettin Erbakan’ ın damadı Mehmet Altınöz katıldı.

Genel merkez heyetine, genel başkan danışmanı ve Kocaeli il başkanı Mehmet Aras da katıldı.

Yeniden refah partisi heyetinin ilk durağı Kocaeli ticaret odası oldu. Ticaret odasını temsilen görüşmelere katılan yönetim kurulu üyelerine Volkan Yılmaz başkanlık etti.

Altınöz; Erbakan ülkesi için her şeyden vazgeçti.

Görüşmeye genel başkan yardımcısı Mehmet Altınöz’ ün sözleri damgasını vurdu.

Kocaeli ticaret odasında olmaktan mutlu olduklarını dile getiren Altınöz, rahmetli Necmettin Erbakan’ ın da bir dönem odalar birliği başkanlığı yaptığını hatırlattı. Erbakan’ ın 24 yaşında ilmi çalışmalar yapmak için gittiği Almanya da başından geçenleri anlattığı anlar, salonda duygu yüklü anlar yaşanmasına neden oldu.

Altınöz şu sözleri kaydetti; “Erbakan gittiği Almanya da Deuzt motor fabrikasının başına geçti. Almanlar kendisine 50 bin dolar maaş ödediler. Almanyanın en güzel ormanlarında malikane tahsis ettiler. Altına spor araç verdiler. Erbakan hocamız Türkiye de motor üretip, ülkeyi kalkındırma ideali için bunca imkanı elinin tersi ile iterek, ülkesine döndü ve gümüş motor fabrikasını kurdu. 1950 li yıllarda toplu iğneyi ithal eden ülkemizde hiç bin yan sanayi desteği de almadan motor üretti. Ürettiği fabrikanın ülkenin kalkınması için çalışmasına müsaade edilmediğini gördü. Ve bu defada ülkeyi kurtarmak için siyasete girdi.”

Samimi bir atmosferde devam eden görüşme yaklaşık iki saat boyunca devam etti. Kocaeli ticaret odası heyeti partilileri kapıya kadar uğurladı. Günün anısına hatıra fotoğrafı çektirdi. Yeniden refah heyeti ise ticaret odası heyetine milli kaynak paketlerimiz kitaplarını hediye ettiler.

 

Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş
İlgili Galeriler
41 Genç'e Başkentte Tarih Turu 41 Genç'e Başkentte...
41 Gençlik Kocaeli turu 41 Gençlik Kocaeli...
41 Gençlik Gebze'nin tarihi ile buluştu 41 Gençlik Gebze'nin...
Seka Kağıt Müzesi Seka Kağıt Müzesi
Anahtar Kelimeler
İzmitKocaeli Byükşehir
Misafir Avatar
İsminiz
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Diğer İlgili Haberler
İzmit, Yeniden Refah heyetini bağrına bastı. İzmit, Yeniden Refah heyetini bağrına bastı.
Ellibeş'ten Bayram mesajı! Ellibeş'ten Bayram mesajı!
Çayırova Büyük Birlikten Bayram Ve Filistin Vurgusu Çayırova Büyük Birlikten Bayram Ve Filistin Vurgusu
Tarhan, ''Beraberlik duygusunu yeniden tesis etmeliyiz'' Tarhan, ''Beraberlik duygusunu yeniden tesis etmeliyiz''
AK Parti Kocaeli’den ‘online’ bayramlaşma! AK Parti Kocaeli’den ‘online’ bayramlaşma!
Başkan Acay'dan Ramazan Bayramı Mesajı! Başkan Acay'dan Ramazan Bayramı Mesajı!
Yukarı Çık

banner370

banner375

banner379

banner373

banner376

banner377

banner149

banner378

İzmit, Yeniden Refah heyetini bağrına bastı.
Yeniden refah partisi genel başkan yardımcıları Kocaeli’ ye geldiler.

Haberi Oku