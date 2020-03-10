Yeniden Refah ilçe divanı gerçekleşti

Kuran-Kerim okunmasının ardından Şehitlerimiz için dua ve istiklal marşıyla başlayan ilçe divanında söz alan Engin Kılıç "Bizim gücümüz ihlas, samimiyet ve şuurundan kaynaklanıyor. Mevcut iktidar gitsin de kim gelirse gelsin siyaseti değil ülkenin sorunları çözülsün de kim çözerse çözsün anlayışıyla geliyoruz. Eksik olanları tamamlamak, yapılan yanlışları düzeltmek için geliyoruz. Biz hiçbir ayrım yapmaksızın 82 milyon insanı kucaklamak için 7 milyar insanın selamete ermesi için geliyoruz. Bizim iktidarımızda ülke kaynaklarının; üretim, sanayi, yüksek teknoloji üretimi, eğitim, yerli tarım ve hayvancılık üretimine aktarılacaktır. Ekonomide, dış politikada, eğitimde atacağımız adımlarla Yeniden Refah Partisi olarak adım adım bütün Türkiye'yi hep beraber inşa edeceğiz." şeklinde konuştu.



Engin Kılıç’ın ardından söz alan İl Başkanı Mehmet Aras; Hükümet partisinin 3 zarf siyaseti izlediğini ifade eden Aras, “bu üç zarf politikasının, siyasi bir hastalık olduğunu belirtti. Aras’ın üç zarf siyaseti adını taktığı yöntem şu unsurlardan oluşuyor. Bir eksikleri suçla, iki etrafını suçla ve üç sende kendinden sonrakine üç zarf hazırla.” Eski Başbakan Necmettin Erbakan’ın hayatından anılar anlatan Aras, Erbakan’ın 67 yıl önce uçak motoru, 65 yıl önce tarımsal amaçlı motor, 59 yıl önce de yerli otomobili imal ettiği hatırlatarak, sözlerine şu şekilde devam etti; “Siyasette önemli olan kalıcı eserler bırakmaktır, arkandan temiz bir siyasi ve sosyal ortam bırakmaktır." Dedi.



Aras’ın ardından Söz Alan Genel Başkan Yardımcısı Cemil Çolak; Yeniden Refah Partisi’nin gelişigüzel bir parti kurulma hevesiyle kurulmadığını ve bir sevda uğruna, bir gaye uğruna, bir ihtiyaç uğruna kurulduğunu belirten Genel Başkan Yardımcısı Çolak,”Dünyada ve Türkiye’de kanunlar değişti. Siyasi partiler yasaları değişti. Başkanlık sistemi getirildi. Tek başına iktidarlar gelmedi mi, devam etmiyor mu? Ama değişmeyen bir adres var başarının adresi o da Refah Partisi. Allah rızası için soruyorum 11 ayda işçiye, memura, köylüye, dula, yetime, Bağ-Kurluya yüzde yüzün üzerinde veren başka bir iktidar var mı? Milli Görüş'e sarılmadan ülkemizin, Orta Doğu'nun, İslam aleminin ve bütün insanlığın kurtulabilmesi, sömürünün, zulmün, çifte standardın adaletsizliğin, fakirliğin işsizliğin, yoksulluğun, açlığın, haksız savaşların, işgallerin ve katliamların ortadan kaldırılması mümkün değildir." şeklinde konuştu.



Cemil Çolak Beyin ardından Kürsüye Genel Başkan Kültür ve Sanat Danışmanı Davut Güloğlu çıktı. "Biz Türkü, Lazı, Kürtü hep beraberiz kardeşiz.

Ak Partide çalışmışlar şimdi yeni parti kurmaya kalkıyorlar .Ey Babacan, Davutoğlu o zaman ne yaptınız ki şimdi ne yapacaksınız? Biz önce kendimizi yargılayacağız. Her sabah her akşam aynaya bakıp bugün Allah için Ne yaptım? Ne yapacağım diyeceğiz. İşte bu yüzden Erbakan Hocayı anlamamışız Hocayı anlamamışız bari oğlu Fatih Erbakan'ı anlayalım" Dedi.

Divanda İl Başkanı Mehmet Aras Genel Başkan Yardımcısı Cemil Çolak Beye, İlçe Başkanı Engin Kılıç Davut Güloğlu'na İl Başkan Yardımcısı Süleyman Kabaca MKYK üyesi Miktad Ertene katılımlarından dolayı plaket hediye ettiler.