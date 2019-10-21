Yeniden Refah partisi Çayırova’ da toplandı

Yeniden refah partisi Kocaeli il başkanlığı, eylül ayı il divan toplantısını Çayırova da bulunan, Pr. Dr. Necmettin erbakan kültür merkezinde yaptı. Milli görüşçülerin yoğun katılım sağladığı toplantı da, Kocaeli de görev yapan, on iki ilçenin başkanları çalışmaları hakkında ayrı ayrı, divana rapor sundular.

İlçe başkanlarının raporlarından anlaşıldığı kadarı ile refah partisi Kocaeli’nin birçok mahallesinde kuruluşunu tamamlamış durumda.

Mehmet Aras çok sert yüklendi.

Siyasi konuşmalar bölümünde söz verilen Mehmet Aras, türk silahlı kuvvetlerine tam desteğini açıklarken, siyasi iktidarı çok sert uyardı.

YPG, ABD ve NATO büyük İsrail’i kurmak için çalışıyor.

Bugün Suriye’nin kuzeyindeki terör uzantısının asıl nedeni, ABD’nin kurduğu üç parçalı ırak modelidir. İsrail’ e alan açmak için Irak’ ı üçe bölen ABD, Suriye rejimini de Şam’ a hapsetmiştir. Bölgedeki dönen bütün dolapların perde gerisindeki nedeni, Nil ve Fırat nehirleri arasında hayali bir büyük İsrail devleti kurma düşüncesidir. Bilindiği gibi bu toprakların içerisine ülkemizin bir kısmı da dahildir. Ve bu toprakları Irak ve Suriye’ den kopardıkları topraklarla birleştirmek, siyonizmin öncelikli hedefidir.

Türkiye’nin 67 yıldır, üyesi olduğu kendisine en statejik üslerini kullanma izni verdiği, her istediğinde asker desteği sağladığı Nato bu planın tam merkezinde yer almaktadır.

Bölgemizde ve komşu ülkelerin topraklarında terörü, eğiten, donatan, destekleyen Nato ve ABD dir.

Türkiye acilen NATO’dan çıkmalıdır.

Bu sorunların çözümü bir an evvel şahsiyetli bir duruş sergileyerek, Nato’dan çıkmaktır. Bir an önce yeni bir dünyanın kurulmasına öncülük etmektir.

Terörü besleyen ABD ile masaya oturarak, terör bitirilemez, büyük Ortadoğu projesine destek vererek barış gelmez, nato ya kendi topraklarına yer açarak bağımsız kalınamaz.

Türk ordusu dünyanın en güçlü ordusudur.

Kahraman Türk silahlı kuvvetleri her zaman olduğu gibi, vazifesini layığı ile yerine getirmektedir. Tüm bu olumsuz havaya rağmen önüne kattığı terör unsurlarını adeta bir fırtına gibi önüne alıp sürüklemektedir. Hepimiz bu ordunun emrindeyiz. Birkaç gün gibi kısa bir sürede, çok büyük bir araziyi zapt altına alan ordumuz, dünyanın en güçlü ordusu olduğunu bir kere daha ispat etti. Hepimiz bu ordunun bir neferiyiz. ALLAH ordumuzu muzaffer kılsın.

Trump küresel maskaradır.

Dünyada barışın temini için, bana ne Amerika dan diyerek yola koyulmak gerekmektedir. Ağzından çıkanı kulağı duymayan, küresel maskara Trump un ne dediği ile ilgilenilip zaman kaybedilmemesi lazım. Dünyada kalıcı bir huzur ortamının kurulması ancak Türkiye Cumhuriyeti devleti liderliğinde yeni bir dünya düzeninin kurulması ile mümkündür.

Çayırova da halkla kucaklaştılar.

İl divan toplantısı sonrasında, Çayırova fatih caddesinde il başkanı öncülüğünde yürüyen partililer, renkli görüntüler oluşturdu. Cadde üzerinden bulunan esnafı tek tek selamlayan il başkanı Aras’ a, Çayırova ilçe başkanı Aykan Dönmez’ de eşlik etti. Ziyaret esnasında 10 dan fazla kıraathanede halka hitap eden Aras’ ı, vatandaşlar soru yağmuruna tuttu.

Ekonomiyi nasıl düzelteceksiniz diyen vatandaşa cevap veren Aras; hırsızın hortumunu kesip, suyu size akıtacağız dedi.







