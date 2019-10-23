Yeniden Refah Partisi Gebze İlçe Başkanı Engin Kılıç

Resmi kuruluşun gerçekleştiği 23 Kasım 2018'de 'Milletimiz için Biz Varız' sloganıyla başlayan süreç boyunca, Gebze'nin dört bir yanındaki çalışmalarımızı büyük bir heyecanla gerçekleştirdik.

Her şeye karşı olan bir muhalefet anlayışı yerine doğru işleri tebrik edip yapanlara teşekkür eden, gerek gördüğünde yapıcı eleştirilerini çözüm teklifleriyle birlikte kamuoyuna açıklayan pozitif bir muhalefet anlayışının benimsedik.Türkiye’nin Tüm İllerinde ve İlçelerinde teşkilatlanma çalışmalarını büyük özverilerle gerçekleştirdik. Birçok il ve ilçe kongrelerinin büyük bir heyecanla yapıldı. Yeniden Refah Partisi'nin 1. Olağan Büyük Kongresi'ni 17 Kasım 2019 Pazar günü "BURADA GELEÇEK VAR" sloganıyla Ankara Arena

Spor

Salonu'nda gerçekleştirecek "Yaşanabilir bir Türkiye için, Yeniden Büyük Türkiye için, Yeni ve Adil bir Dünya, herkese refah, adalet için, 'Burada gelecek var' diye haykırmak için, başta Gebzeli Hemşerilerimiz olmak üzere tüm milletimizi kongremize davet ediyoruz.Hep birlikte Gebzemizin mahallelerinden kalkacak ötobüslerle Ankara’da heyacanı ve umudu yaşamaya çağırıyoruz dedi.

