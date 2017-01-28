Yerel Mimariye önem verin!

Ankara’da gerçekleştirilen Şehircilik Şurası’na Kocaeli’den Belediye Başkanları da katıldı. Şura’da konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, dikey mimariye karşı olduğunu ifade ederek Belediye Başkanlarından yerel mimariye de uygun hareket etmelerini istedi.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, 8 yıl aradan sonra ilk kez Beştepe Millet Kültür ve Kongre Merkezi'nde Şehircilik Şurası’nı gerçekleştirdi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın himayesinde yapılan Şura’ya başta Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, Gebze Belediye başkanı Adnan Köşker, Darıca Belediye başkanı Şükrü Karabacak, Çayırova Belediye başkanı Şevki Demirci, olmak üzere ilimizden Belediye Başkanları da katıldı.



İNSAN ODAKLI ŞEHİRLEŞME



Şura, Türkiye’nin insan odaklı yeni şehirleşme vizyonunu, gelişen koşullar çerçevesinde katılımcı bir şekilde belirlenebilmesini amaçlıyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımlarıyla Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde açılışı yapılan şura, Şehirlerimizde Kimlik, Planlama ve Tasarım, Kentsel Dönüşüm, Şehirleşme, Göç ve Uyum, Şehirleşmenin Yeni Vizyonunda Yerel Yönetimlerin Rolü gündem konularıyla yapıldı. Şura’da konuşan Erdoğan, “ Yaklaşık 3 ay boyunca 4 komisyonla çalışmalarını sürdürecek şuraya katkıda bulunanlara teşekkürlerimi sunuyorum. Toplumdan uzak tek başına yaşamak insan fıtratına aykırıdır. Şehirler bu fıtri ihtiyaçtan doğmuştur. Şehirde yaşamaya karar vermek bir hayat tercihi biçimidir. Bunun için şehir ile insan arasındaki ilişkiyi kurmak çok önemlidir. Bu ilişki insan odaklı olmalıdır. Bizler her alanda olduğu gibi tarihimizden ibret alarak hataların tekerrürünü önlemeliyiz. Türkiye tarihinin en kapsamlı, sosyal yönü en güçlü şehirleşme hamlesini bu dönemde gerçekleştirmiştir.”dedi.



YEREL MİMARİ VURGUSU



Yerel Mimari’ye vurgu yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, “1940'lardan itibaren çarpık yapılaşmanın

yanında aynı kişiliksiz projenin apartmanlar, siteler ortaya çıkmıştır. Ben dikey mimariden yana değilim, ben yatay mimariden yanayım. İnsan toprağa yakın yaşamalıdır. TOKİ binaları başta olmak üzere, artık ülkemizde tarihimize, kültürümüze, hayat tarzına uygun binalar dönemi gelmiştir. Sadece beton, demir, tuğla yığınlarından oluşan o yapılar yaylalarımızı, kıyılarımızı işgal etmeye başlamıştır. Türkiye deprem başta olmak üzere, doğal afetlere maruz kalan ve kalma ihtimali olan bir ülkedir. Ülkemizde süratle yıkılıp yeniden yapılması gereken 6 milyonun üzerinde konut tespit edilmiştir. Bizim elimizi çabuk tutup bu dönüşümü gerçekleştirmemiz gerekiyor. Kanun kapsamında 49 ilimizde 187 yer riskli alan ilan edilerek 400 bin konut ve işyerinin yenilenme süreci başlatıldı. Kentsel dönüşüm çalışmaları için 2,5 milyon lira kaynak kullanıldı. Ne olur yerel mimariye uygun hareket edelim.



Evren KIZILTAŞ