“Yolum Mehmet Akif’in yoludur”

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu Ankara Masası YouTube kanalında Gazeteci Gürkan Zengin’in sorularını yanıtladı. Tarihe nasıl geçmek istediğini söyleyen Davutoğlu, “öldükten sonra bu adam söylediği gibi yaşadı, göründüğü gibi yaşadı, bedel ödedi, en yakın arkadaşları onu terk etti, en ağır hakaretlerle üstüne gidildi ama yolundan ayrılmadı. İşte Mehmet Akif’in yolu bu.” Dedi.

Bu ülkeyi kim yönetiyor?

Sinan Ateş’in öldürülmesiyle ilgili konuşan Davutoğlu, “Şu anda 5 güne girdi. Bir cinayet var. Sokak ortasında bir cinayet. Kamuoyunun tanıdığı bir camianın önemli bir ismi katledildi

cumhurbaşkanından ses yok, adalet bakanından ses yok, içişleri bakanından ses yok. Her konuda konuşan içişleri bakanı bu konuda konuşmadı. Bahçeli’den ses yok. Bugün konuştu ama bu konuya girmedi. Şimdi Allah aşkına bu ülkeyi kim yönetiyor? Bu ülkeyi kim yönetiyor? Bu ülkede adalet var mı ve bu ülkenin adaleti kimden soruluyor? Cumhurbaşkanından sorulamıyor. İstediği konuya giriyor, istediği bildiği konuya girmiyor. Cumhurbaşkanının görevi kamu güvenliğini sağlamak. Bizim adayımızın kim olacağıyla ilgili sorular soracağına cumartesi günkü cinayetin failleri kim onu sorsun. Dicle kenarında bir kuzunun hesabı soruluyorsa Hz. Ömer’den Erdoğan’dan da Ankara sokağındaki genç bir akademisyenin, siyasetçinin hesabı da sorulur. Bahçeli’den de sorulur, Soylu’dan da sorulur, Bekir Bozdağ’dan da sorulur.” Dedi.

Başörtüyü ‘gollük pas’ olarak gören bir zihniyet İslam’a hakaret etmiştir

Başörtüsüne ‘gollük pas’ diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı eleştiren Davutoğlu, “Bir anayasa teklifi getirdi. Anayasa teklifi getirirken iyi niyetli olmadığını da şöyle gösterdi “gollük bir pas geldi bana” dedi. Düşünebiliyor musunuz başörtüsünden bir top yaptığınızı. Ya bu ne kadar ağır bir şey. Başörtüsünden bir top yaptı gollük bir pas olarak bunu gördü. Ya bu emin olun her türlü yasadan daha ağır bir şey. Başörtüsünü gollük bir pas, bir top gibi görmek ve onunla topla oynar gibi oynamak bir müslümanın izzetine, kadınların izzetine, mütedeyyin kesimlerin izzetine yakışır mı Allah aşkına. Yakışır mı? Bir kere buna karşı net tutumumu söyleyeyim. Başörtüyü ‘gollük pas’ olarak gören bir zihniyet İslam’a hakaret etmiştir, kadınlara hakaret etmiştir, bu meselenin 40 yıl süren mücadelenin mağdurlarına hakaret etmiştir, hepimize hakaret etmiştir. Bu kim olursa olsun.” Dedi.

Davutoğlu’nun açıklamalarından öne çıkanlar şöyle;

Problem ne biliyor musunuz? Bir zihniyet dönüşümü lazım. Bakın sizin dahi zihninizde “Erdoğan gidecek kim gelecek ve o nasıl düzeltecek?” bu soru doğru bir soru değil. Erdoğan gidecek. Erdoğan’la birlikte aslında görünmeyen ortakları olan. Görünen ve görünmeyen ortakları olan Bahçeli de gidecek, Perinçek de gidecek, bu yolsuzluklardan beslenen bir takım yapılan ve yolsuzluk dosyalarıyla anılan kim varsa gidecek, bu sokak çetelerinin hepsi gidecek, hukuksuzluk gidecek. Onlar giderken biz şunu demeyeceğiz “Bütün bunların gitmesinin tek teminatı seçtiğimiz, karar verdiğimiz cumhurbaşkanı adayı” demeyeceğiz. Teminat yeni bir sistemdir, teminat bütün bu liderlerin ortak iradesidir.

DİN KÜLTÜRÜ AHLAK DERSİ ZARURİDİR!

Özelliklede bu günkü geldiğimiz noktada yani dini konuda hemen hemen herkesin sosyal medya üzerinden son derece zararlı bir şekilde etki altına alındığı, bir video da bazen IŞİD vari görüşlerin, bazen Taliban vari görüşlerin, bazen başka görüşlerin olduğu bir ortamda gençlerimizin, çocuklarımızın sağlam bir din bilgisi alması zaruridir. Eğer siz onu veremezseniz ve din bilgisinin, ahlakın özünün ve bunun arkasındaki anlayışı veremezseniz korkarım ki birçok yerde görülen aşırılıklara yol açılır. Sonuçta geldiğimiz nokta şu din kültürü ve ahlak dersi zaruridir.