YRP Kocaeli'den Erbakan'a coşkulu karşılama

KONFETİLER PATLADI, SLOGANLAR ATILDI

Fatih Erbakan'ın genel başkanlığını yaptığı Yeniden Refah Partisi (YRP), Kocaeli'de 2.Olağan Genel Kurulunu gerçekleştirdi. Atatürk Spor Salonu'nda gerçekleşen genel kurulda mevcut il Başkanı Mehmet Aras tek aday olurken, YRP Genel Başkanı Fatih Erbakan kongreye katıldı. Partililerin yoğun ilgi gösterdiği genel başkan Erbakan, bayraklarla ve 'Başkan Erbakan' tezahüratlarıyla karşılandı. Saat 14.00'te başlayan genel kurulda partiye yeni katılan isimlere rozetleri takılırken, bir grup üyeye ise partiye verdikleri hizmetlerinden dolayı plaket takdim edildi. Genel kurulda partililer de genel başkanlarına hediyelerini sundular.





13 MİLLETVEKİLLİĞİNİN 13'ÜNE ADAYDIR

Genel kurulda konuşan YRP Kocaeli İl Başkanı Mehmet Aras şu ifadeleri kullandı: "Benim yaşım 75. 11 Cumhurbaşkanını gördüm, 41 başbakanın neler yaptığını gördüm. 2 ihtilal gördüm. Geçmişe bakıyorum bugün dua edilen tek lider Necmettin Erbakan hocamdır. Bugün başbakan olabilirsiniz, Cumhurbaşkanı olabilirsiniz ama bir Erbakan Hocam olamazsın. Yeniden Refah partisi bugün Kocaeli'deki 13 belediye başkanlığının 13'üne, 13 milletvekilliğinin 13'üne adaydır. Yeniden Refah Partisi olarak bu ay 600 üyeyi bünyemize katmış bulunmaktayız. Biz 19 yıl iktidarda kalmadık, 11 ay iktidarda kaldık. O süreçte herkese yüzde 100, yüzde 200, yüzde 300 zam verdik. Altı okmuş, kurtmuş, kuşmuş, ampulmüş hepsinin tuzu kuru, çözüm milli görüşte. Milli görüş çalıp çırpmaz, bu ülkeyi 5 beş müteahhide soydurmaz."



EN FAZLA ÜYE KAYDEDEN SİYASİ PARTİYİZ

YRP Genel Başkanı Fatih Erbakan, partililere ve Kocaelili vatandaşlara seslendiği konuşmasında şu ifadelere yer verdi: "Sözlerime başlarken Mehmet Aras ağabeyime teşekkür ediyorum. Kocaelili vatandaşlarım bu ay itibariyle ülke genelinde en fazla üye kaydeden siyasi partiyiz. İktidar partisi başta olmak üzere tüm siyasi partileri geride bırakarak üre kaydeden partiyiz, bizim iktidar partisi gibi kanallarımız yok, medya ambargosu altındayız. Adımız anılsın bile istenmiyor. Yapılacak olan ilk seçimde milli görüş sancağını en yukarı dikeceğiz. Erbakan hocamız 'Biz istersek Allah bize yardım eder, Allah bize yardım ederse karşımızda kimse duramaz.' diyordu.









MİLLET PERİŞAN DURUMDADIR

Türkiye'de milletin bir numaralı gündemi ekonomi. Halkın bir numaralı gündemi buysa bizim de bir numaralı gündemimiz ekonomi. Millet perişan durumdadır. Kimse durumu yerindeyken bankadan gidip kredi almaz. Çiftçi 2.5 milyar lira civarından 177 milyar lira civarında. Borçlar bir bir artmış, gerçekler bunlar. Borçların faizi milli gelirin yüzde 70'ne ulaşmış durumda. Bu durum böyle giderse borç faizleri milli gelirin yüzde 100'ne ulaşacak ve millet çalışarak sadece borçların faizini ödeyebilecek. Erbakan hocanın kurduğu fabrikaları satarak gelir elde ettiler, elde edilen gelirle devlet borçlarının faizleri ödendi.





ENFLASYON BAKIMINDAN DÜNYA ALTINCISI

TÜİK'in faizi yüzde 70'e geldi. Bizi kıskanıyor dedikleri adamlarda enflasyon yüzde 6, yüzde 7 seviyelerinde. Piyasa enflasyonu ise yüzde 156 olarak hesap ediliyor. Yıllarca 2023 yılında tek haneli enflasyon dediler ama bırakın tek haneli, iki haneli enflasyon oranlarını üç haneli enflasyon oranlarını hissediyoruz. Türkiye enflasyon bakımından dünya altıncısı. Önümüzdeki ülkeler Zimbabve, Venezuela , Suriye gibi ülkeler. Erbakan hocamın gömleğini çıkaranlar faiz borcu ödemekte şampiyon oldu. Türkiye'de üretim adına hiç bir şey kalmadı.”