“ZAFER PARTİSİ OLARAK KEMAL KILIÇDAROĞLU’NU DESTEKLİYORUZ”

Kemal Kılıçdaroğlu: “Oldukça verimli ve güzel bir toplantı gerçekleştirdik. Bir metin de hazırlandı. İki genel başkanın imza attığı metni paylaşacağız. Türkiye’nin geleceği açısından, huzurlu bir ülke olması açısından, Türkiye’nin güçlendirilmiş parlamenter sisteme kavuşup daha sağlıklı bir yol yürümesi açısından her bir genel başkana her bir siyasal partiye sorumluluklar düşüyor. Bizler de bu sorumluluğun bilincinde olarak bir araya geldik. Oturduk, konuştuk. Güzel sonuçlar elde edildi. Ev sahipliği yaptığı için sayın genel başkana ve arkadaşlarına yürekten teşekkür ederim. Türkiye güzel günlere gebe zaten. Umarım çok daha güzel bir atmosferde seçim sonrası tekrar konuşacağız. Türkiye’yi huzura kavuşturacak adımları kararlılıkla atacağız.”

Prof. Dr. Ümit Özdağ: Türkiye’nin en önemli sorunu hiç şüphesiz ülkemizde yaşayan 13 milyon sığınmacı ve kaçağın vatanlarına geri yollanmasıdır. Bu 13 milyon vatanlarına geri yollanmadan ve yenilerinin gelmesi kararlı politikalarla engellenmeden Türkiye’nin ekonomik sorunlarını aşması mümkün değildir. Yılda 11 milyar dolar sığınmacılara harcayarak Türk halkını fakirlikten kurtaramayız, kiraların yükselmesini engelleyemeyiz. Vatandaşlık satarak Türk halkının rahatlıkla gayrimenkul alışını sağlayamayız. Sokaklarda güvenliği sağlayamayız. Çocuklarımıza iş bulamayız. Özetle nasıl bir yüzücünün bacaklarına yirmişer kilo demir bağlarsanız ne kadar iyi yüzücü olursa olsun yüzemez ise bir ülke de 13 milyon sığınmacıyla ekonomisini, güvenliğini doğru bir çizgiye oturtamaz. Bundan dolayı 14 Mayıs seçimlerine giderken Türk halkından biz Zafer Partisi olarak sığınmacıları vatanlarına geri yollamak için destek istedik. Ancak partimizin yeni kurulmuş olması, medyada uygulanan ambargo vatandaşa yeterince erişmemizi engelledi. Fakat birinci turun sonunda gördük ki ortaya çıkan siyasi görünüm iki adayın 28 Mayıs’ta ikinci yarış için Türk halkının önüne gideceği çerçeveyi oluşturmuş.







“Sayın Kılıçdaroğlu’nu destekleme kararı verdik”

AKP Genel Başkanvekili Numan Bey bizi ziyaret etti. Bizden destek istediler. Kendilerine sorduk, “Sığınmacılar konusunda ne yapmayı düşünüyorsunuz?” Anlattıkları şey sığınmacıların vatanlarına dönmesini içermiyordu. Kemal Bey’le görüştük. Kemal Bey çok net bir şekilde sığınmacıların vatanlarına dönmesi gerektiğini ve bu politikayı izleyeceğini söyledi. Bu politikanın detaylarını konuştuk. Zafer Partisi’nin önermiş olduğu bir sene içerisinde uluslararası hukuka uygun, insan haklarını gözeten, dönen Suriyelilerin Suriye’de güvenliğini sağlayacak ama Türk ekonomisinin üzerindeki büyük yükü de kaldıracak, sokaklarımızı tekrar güvenli hale getirecek, uyuşturucu çetelerini sokaklarımızdan, okulların önünden çözecek bir model üzerinde kendisi ile fikir birliğine vardık. Bundan dolayı da Zafer Partisi olarak Sayın Kılıçdaroğlu’nun Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde ikinci turda destekleme kararı verdik. Hayırlı olsun.

“Kemal Kılıçdaroğlu’na oy verin”

Buradan birinci turda Cumhur İttifakı’na oy vermiş, Millet İttifakı’na oy vermiş, Ata İttifakı’na oy vermiş değerli seçmenlere, bütün seçmenlere çağrım şu, “Değerli yurttaşlar; annelerinizden ve babalarınızdan aldığınız Türkiye’yi çocuklarınıza devretmek istiyorsanız, Türkiye’nin Türkiye olarak kalmasını istiyorsanız, göçmenistan olmasını istemiyorsanız, kızınız sokağa çıktığı zaman endişelenmek istemiyorsanız, akşam saat 21.30’da oğlunuzu köşedeki bakkala yollarken güven içinde yollamak istiyorsanız 28 Mayıs’ta yapılacak seçimde 13 milyon sığınmacıyı vatanına yollayacak politikaya ve politikacılara destek verin. Kemal Kılıçdaroğlu’na oy verin. Bu, ülkenizin göçmenistan olmamasının tek yolu.”













