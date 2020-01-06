1 yılda 461 madalya









Darıca Belediyesi Eğitim Spor Kulübü, 2019 yılında ulusal ve uluslararası organizasyonlarda elde ettiği başarılarla hem ilçenin hem de ülkenin gururu oldu. Darıca Eğitim Spor Kulübü, gerek karate ve gerekse de atletizm alanında iller arası, ulusal ve uluslararası önemli organizasyonlarda aldığı başarılı sonuçlarla dikkat çekiyor.

MADALYALARLA GURUR KAYNAĞI OLDU

Karatede 2019 yılında toplamda 408 madalya kazanan Darıca Belediyesi Eğitim Spor Kulübü, elde ettiği başarılarla dikkat çekti. Spor camiasında önemli bir yer edinen Darıca Belediyesi Eğitim Spor Kulübü, 2019 yılında ulusal ve uluslararası organizasyonlarda elde ettiği başarılarla hem ilçenin hem de ülkenin gururu oldu. 2019’da uluslararası turnuvalarda 1 Avrupa üçüncülüğü dahil 3 altın, 8 gümüş ve 12 bronz madalya alan DARES, Türkiye şampiyonlarında da aynı başarıyı göstererek 7 altın, 10 gümüş ve 11 bronz madalya kazandı. 2019’da karatede rüzgar gibi esen ve toplamda 140 altın, 109 gümüş ve 159 bronz olmak üzere toplam 408 madalya kazanan Darıca Belediyesi’ni 2020’de ise Olimpiyat, Dünya ve Avrupa şampiyonaları heyecanı bekliyor. DARES Başkanı Hüsamettin Ergül de başarı çizgisini devam ettireceklerini ifade ederek “2020 bizim için önemli bir yıl olacak. A Milli Takımızın da sporcusu olan Eray Şamdan’ın Tokyo Olimpiyatları heyecanını bizler de onunla birlikte yaşayacağız. Bize her türlü desteği veren Darıca Belediye Başkanımız Sayın Muzaffer Bıyık’a teşekkür ediyorum. Spordaki başarımızı sürdürmek için çalışacağız” dedi.

