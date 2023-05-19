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120 Okula Basketbol Ve Voleybol Sahası Yapılacak

Kocaeli'de "Potasız Okul Kalmasın" projesi çerçevesinde düzenlenen ihalede, 120 okula daha saha yapımı için 9 firma teklif verdi.

120 Okula Basketbol Ve Voleybol Sahası Yapılacak

19 Mayıs 2023 Cuma 12:19

  Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Potasız Okul kalmasın projesi çerçevesinde kent genelinde 120 okula daha basketbol ve voleybol sahası kazandıracak. Büyükşehir Belediyesi’nin öğrenciler için yaptığı projenin ihalesi Yapı Kontrol Dairesi Başkanlığı-Etüt Ve Proje Şube Müdürlüğü tarafından gerçekleştirildi. Büyükşehir Belediyesi İhale Salonu’nda düzenlenen elektronik ihaleye 9 firma teklif verdi. İhalede en düşük teklif 30 milyon 779 bin 759 TL, en yüksek teklif ise  51 milyon 957 bin 680 TL olarak verildi. İhalede verilen teklifler komisyon tarafından incelendikten sonra değerlendirmeye alınacak. 
  İhaleyi kazanan firma sahaların yapımında 12.722 ton asfalt, 266 adet basketbol potası, 145 takım voleybol takımı, 70.023 metrekare akrilik boya, 3 bin metrekare tel çit kullanacak. Proje yer tesliminden sonra yaklaşık 150 takvim gününde bitirilecek. 
 


İHA
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