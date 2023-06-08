180 Bin TL Değerindeki Kemer Sahibini Bulacak

Kocaeli Büyükşehir Belediyesinin geleneksel olarak düzenlediği ve Türkiye Geleneksel Güreşler Federasyonunun bu yıl 7 etaptan oluşan Türkiye Yağlı Güreş Ligi’nin de 2. etabı olan Sekapark Altın Kemer Yağlı Güreşleri’nin 15.’si muhteşem bir organizasyonla 10-11 Haziran tarihlerinde İzmit Atletizm Pistinde gerçekleşecek. Ata sporumuz yağlı güreşlerinde Türkiye’nin en önemli 72 Başpehlivan, 90 Başaltı, 100 Büyükorta ve toplamda 1.400’ün üzerinde güreşçi bir araya gelecek. Dev organizasyon bu yıl tarihi Kırkpınar Güreşlerinin efsane ismi Karamürselli Kadir Birlik adına düzenleniyor.





BAŞKAN BÜYÜKAKIN’A TEŞEKKÜR

Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı Spor Şube Müdürlüğü tarafında gerçekleştirilecek bu önemli organizasyonda çalışmalar tüm hızıyla sürüyor.

Türkiye Geleneksel Güreşler Federasyonu Başkanı İbrahim Türkiş, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin ata sporuna büyük katkı sunduğunu söyledi. Türkiş, “Türkiye’nin her yerinden güreş severler Sekapark Altın Kemer Yağlı Güreşleri’ne gelip bu güreşleri izlemenin zevkine varacak. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin, bugüne kadar düzenlediği tüm güreşlerde göstermiş olduğu organizasyon başarısı ve ata sporuna katkısından dolayı başta Büyükşehir Belediye Başkanımız Tahir Büyükakın ve tüm ekibine federasyon olarak teşekkür ediyoruz” dedi.





KIRAN KIRANA MÜCADELE EDECEK

Türkiye Geleneksel Güreşler Federasyonu’nun aldığı karar neticesinde bu yıldan geçerli olmak üzere Sekapark Altın Kemer Yağlı Güreşleri, 2 gün şeklinde gerçekleşecek. 10-11 Haziran 2023 tarihleri arasında güreşlerde puanlı sistem güreş turnuvasının da 2. etabı gerçekleştirilecek. Binlerce pehlivanın kol bağlayacağı güreşlerde, 09 Haziran 2023 Cuma günü boy ayrımı yapılacak. Aynı gün saat 17.00’de Cumhuriyet Bulvarı başlangıcından davulcular eşliğinde İzmit Kent meydanında sona eren kortej yürüyüşü ile büyük organizasyona start verilecek. İzmit Kent Meydanında lansman programıyla kent halkı organizasyona davet edilecek.





VAR SİSTEMİ UYGULANACAK

10-11 Haziran tarihlerinde ise 72 Başpehlivan, 90 Başaltı, 100 Büyükorta ve toplamda 1.400’ün üzerinde pehlivan, Sekapark Er Meydanı’nda şampiyon olmak için kıran kırana mücadele edecek. Sporun Başkenti Kocaeli’nde kente canlılık katacak büyük organizasyonun eksiksiz bir şekilde yapılabilmesi için Büyükşehir ekipleri seferber oldu. Türkiye’nin 8 büyük yağlı güreşinden bir tanesi olan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Sekapark Altın Kemer Yağlı Güreşleri’nde ilk kez Video Yardımcı Hakem Sistemi (VAR) sistemi de uygulanacak.





ALTIN KEMER SAHİBİNİ BULACAK

Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri sonrası pehlivanların podyuma çıkacağı Sekapark Altın Kemer'de Türkiye'nin en iddialı pehlivanları Mustafa Taş, Ali Gürbüz, İsmail Balaban, Faruk Akkoyun, Orhan Okulu, İsmail Koç, Tanju Gemici, Recep Kara, Nedim Gürel, Hüseyin Gümüşalan, Mustafa Arslan, Mehmet Yeşil, Osman Aynur, Fatih Atlı, Yıldıray Akın’ın katılması bekleniyor. Sekapark Er Meydanı’nda saat 09.00'da başlayacak güreşler 18.30'da sona erecek. Şampiyon pehlivan, Kocaeli Sekapark Altın Kemer Yağlı Güreşleri ve Kocaeli'ye özgü motiflerle süslenmiş ve 180 bin TL değerindeki altın kemerin de sahibi olacak. 14 farklı kategoride yapılacak yağlı güreşlerde her boyda dört madalya ve para ödülü verilecek.





09 Haziran 2023 CUMA

Lansman Programı

17:00 Kortej; Cumhuriyet Bulvarı başlangıcında toplanma

17:40 Davulcular Eşliğinde İzmit Kent Meydanına Varış

17:50 Başkan Tahir Büyükakın’ın Konuşmaları ve Halk Daveti

18.00 Toplu Fotoğraf Çekimi





10 Haziran 2023 CUMARTESİ

09:00 Güreşlerin Başlangıcı

09.00 Büyükorta-Başaltı Kura Çekimi

11:00 Büyük Orta Güreşleri

11.30 Başaltı Güreşleri

12.45 Başpehlivan Kura çekimi

16:30 Başpehlivan 2.Tur Güreşleri

18.30 Başpehlivan 3. Tur Güreşleri





11 Haziran 2023 PAZAR

09:00 Güreşlerin Başlangıcı

11:00 Büyük Orta Güreşleri

11:30 Başaltı Güreşleri

12:00 Başpehlivan Güreşleri

14:30 Başpehlivan Çeyrek Final

16:30 Başpehlivan Yarı Final

18:30 Başpehlivan Final







