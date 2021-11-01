214 BİSİKLETÇİ KARTEPE’YE TIRMANDI KARTEPE’DE MUHTEŞEM BİSİKLET YARIŞI

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri kapsamında Kartepe Belediyesi tarafından düzenlenen “Kartepe Bisiklet Tırmanma Yarışı’nda Türkiye genelinden 214 sporcu mücadele etti.

Kartepe Belediye Başkanı Av.M.Mustafa Kocaman’ın ev sahipliğinde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri kapsamında Kartepe Belediyesi tarafından düzenlenen “Kartepe Bisiklet Tırmanma Yarışı” bu hafta sonu 214 sporcunun katılımıyla gerçekleştirildi.





PEDALLAR CUMHURİYET İÇİN ÇEVRİLDİ

Kartepe Belediyesi Hizmet Binası önünde gösteri çıkışı öncesinde Kartepe Belediye Başkanı Av.M.Mustafa Kocaman sporculara başarılar diledi. Start öncesinde Başkan Kocaman "Kartepemize hoş geldiniz şeref verdiniz. Cumhuriyet Bayramımızı tebrik ediyorum. Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını rahmetle anıyorum. Yarışlarda Kartepemizin güzelliklerini yakından göreceksiniz. Her zaman sizleri bekliyorum” dedi.





STARTI KOCAMAN VERDİ

Kartepe Belediye Başkanı Av.M.Mustafa Kocaman’ın, Kartepe Belediyesi önünde sembolik start vermesiyle toplu çıkış yapan sporcular, Arslanbey Meslek Yüksek Okulu önünden tırmanma yarışı startı ile heyecanlı yarış başladı.





7 KATEGORİDE MÜCADELE EDİLDİ

Arslanbey Dağ Yolu’nda 18 km’lik güzergah boyunca yapılan yarışlar Büyük Erkekler (+19), Genç Erkekler (+15), Büyük Kadınlar (+19), Genç Kadın (+15), Master Erkek (+30), Master Erkek (+40) ve Master Erkek (+50) olmak üzere 7 kategoride mücadele ettiler.





ÖDÜL TÖRENİ

Kartepe Belediyesi Kartepe Bisiklet Tırmanma Yarışı’nı 2001 doğumlu Muhammed Erkan kazandı. Düzenlenen ödül törenine AK Parti Kocaeli Milletvekili Radiye Sezer Katırcıoğlu, Kartepe Belediye Başkanı Av.M.Mustafa Kocaman, Belediye Başkan Yardımcıları Orhan Akyüz, Mehmet Filiz. Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Erol Arutan katıldı. Düzenlenen törenle dereceye giren sporculara kupaları verildi.









KOCAMAN – Kartepe Belediye Başkanı Av.M.Mustafa Kocaman, Büyük Erkek Kategorisin’de birinci Muhammed Erkan, ikinci Abdülkadir Kelleci, üçüncü Emir Uzun’a ödüllerini verdi.









RADİYE – AK Parti Kocaeli Milletvekili Radiye Sezer Katırcıoğlu, Büyük Kadınlar Kategorisi’nde birinci olan Arzu Sağnak, ikinci olan Buse Yücel ve üçüncü olan Reyhan Yakışır’a ödüllerini verdi.