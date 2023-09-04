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3. Kartepe Şöhretler Turnuvası'nın şampiyonu Suadiyespor

Kartepe Belediyesi'nin düzenlediği 3. Kartepe Şöhretler Turnuvasında şampiyon Suadiyespor oldu.

3. Kartepe Şöhretler Turnuvası'nın şampiyonu Suadiyespor

04 Eylül 2023 Pazartesi 12:06

Derbent Stadı'nda gerçekleştirilen 3. Kartepe Şöhretler Turnuvası'nda, 40-49 yaş grubunda Suadiyespor ve Uzuntarlaspor karşı karşıya geldi. Suadiyespor, penaltılarda rakibini 5-4 yenerek şampiyon oldu. U12 grubunda ise Fatih Sultan Mehmetspor ile Maşukiyespor karşı karşıya geldi. Fatih Sultan Mehmetspor rakibini 2-1 yenerek şampiyon oldu.

Şampiyonlara kupasını veren Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman, "Kartepe Belediyesi olarak Kartepe Kulüpler Birliği ile ortaklaşa düzenlediğimiz 3. Kartepe Şöhretler Turnuvası'nda Uzuntarlaspor'u mağlup ederek kupa kaldıran Suadiyespor'u tebrik ediyor, U12 Minikler Turnuvası'nda kıyasıya mücadele gösteren minik sporcularımızın her birini tebrik ediyorum" dedi.



İHA
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