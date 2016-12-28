7’den 70’e herkese spor!

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, sporu kent genelinde geniş kesimlere yaymak amacı ile hayata geçirdiği projelerinde 2016 yılında hız kesmedi. Bu kapsamda birçok ilçede futbol sahaları, kapalı spor salonları inşa eden Büyükşehir, ihtiyacı olan okullara da basketbol ve voleybol alanlarını hizmete açtı.

HERKESİN SPOR YAPMASI İÇİN

Büyükşehir Belediyesi, Kocaeli’de yaşayan 7’den 70’e herkesin spor yapmasını sağlamak için kente spor alanları kazandırmaya devam ediyor. Spor kültürünü de oluşturmanın amaç edindiği çalışmalarda kentin birçok noktasında spor alanları inşa edildi. Öncelikle ihtiyaç duyulan bölgelere yapılan spor alanları ile hem vatandaşlar, hem de öğrenciler birçok branşta spor yapma imkanı buldu.

KAPALI SPOR SALONLARI

Kocaeli’deki her vatandaşın rahatlıkla spor yapmasını sağlayan 2016 yılındaki çalışmalardan birisi Kartepe Sarımeşe’de hayata geçirildi. 1000 kişilik çok amaçlı spor salonu özelliği taşıyan tesis, 2 bin 500 metrekare kullanım alanına sahip. 2 katlı tesiste; basketbol, voleybol, hentbol oyun sahası ile güreş, karate gibi mücadele sporları yapılabilecek. Doping kontrol odasının da yer aldığı salonda hakem odası, güreş, taekwando, karate gibi salon sporlarının yapılacağı 2 adet antrenman salonu, antrenör odası, teknik odalar, yönetim odası, dinlenme salonu, sağlık odası, ısıtma merkezi ve duş ve tuvaletler bulunuyor.

ÇOK AMAÇLI SALONLAR

2016 yılında tamamlanan diğer spor salonları ise Kandıra ve Başiskele ilçelerine yapıldı. Yine birçok spor dalının yapılabileceği çok amaçlı salonlar 1000 seyirci kapasiteli olarak faaliyete geçti. Öte yandan Karamürsel İmam Hatip Lisesi, Karamürsel 100.Yıl Endüstri Meslek Lisesi, Çayırova Şehit Er Mücahit Okur Anadolu İmam Hatip Lisesi, Çayırova Hasan Tahsin İlköğretim Okulu, Gölcük Ortaokulu’nda yapılacak spor alanları da yine 2016 içinde yapımı devam eden kapalı spor salonları arasında.

SALİH GÜN FUTBOL SAHASI

Öte yandan spor salonlarının dışında futbol sahaları da kente kazandırıldı. Bu tesislerden birisi Dilovası’nın Tavşancıl bölgesinde yapıldı. Tavşancıl Belediyesi’nin ilk belediye başkanı olan Salih Gün’ün adını taşıyan futbol sahasının 983 kişi kapasiteli tribünü bulunuyor. Saha 68x105 metre ebatlarında, 9 bin 100 metrekare alanda FIFA2 standartlarında sentetik çim serilerek yapıldı. Ayrıca çalışma kapsamında mevcut üç katlı idari binanın da tadilatı gerçekleştirildi.

KÖYLERE DE ULAŞILIYOR

Futbol sahaları sadece merkez bölgelere değil köylere kadar ulaştı. Dilovası Çerkeşli Futbol Sahası da köylere yapılan tesislerden birisi oldu. Yaklaşık bin kişi nüfusa sahip köyde yapılan halı saha tesisi 65x95 metre ebatlarında FİFA 1 Star belgesine sahip. Sentetik çim halı saha; 25 araçlık otopark, 306 kişilik de çelik tribüne sahip. Sahada top tutucu sistem, 2 adet yedek kulübesi, basın ve sağlıkçı kulübesi yer alıyor. Saha aydınlatmasının bulunduğu tesiste 500 metre çevre duvarı yer alıyor. Başiskele Paşadağ Mahallesi Futbol Sahası da kente kazandırılan bir başka futbol sahası oldu.

SPOR ALANLARI İNŞAASINA DEVAM

Basketbol, voleybol, hentbol gibi farklı sporların yapılabileceği çok amaçlı kapalı spor salonları ve futbol sahaları dışında ayrıca yüzme spor da ihmal edilmesi. Şu anda çalışmaların devam ettiği Çayırova Yarı Olimpik Yüzme Havuzu’nun da 2017 yılı içinde bitirilmesi planlanıyor. Ayrıca 2017 yılında da talep ve ihtiyaçlar değerlendirilerek spor alanları kazandırılmaya devam edilecek. Selçuk Esmer GEÇAL