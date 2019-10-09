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90'da vurdu: 2-3 bitirdi

Hafta içinde Kelkitspor'a konuk olan Darıca GB, 90. dakikada bulduğu golle rakibini 3-2 mağlup etti.

90'da vurdu: 2-3 bitirdi

09 Ekim 2019 Çarşamba 17:22

 Spor Toto 3.lig 3. grupta mücadele eden temsilcimiz Darıca GB, konuk olduğu Kelkitspor karşısında zorda olsa 3 puanı hanesine yazdırmayı başardı. Karşılaşmanın 14. dakikasında Metin Güler ile 1-0 öne geçen ekibimiz, 44. dakikada yediği gol sonrası soyunma odasına 1-1 eşitlikle gitti. İlk yarıda olduğu gibi ikinci yarıda da gol yollarında etkili olan ekibimiz, 71. dakikada Nebi Tiryakinin golüyle 2-1 öne geçti. Golün sevincini 7 dakika yaşayan ekibimiz 78. dakikada kalesinde golü görürken skor 2-2 oldu. Son dakikalara doğru her iki takımda galibiyet golü için yüklensede sarı yeşilli temsilcimiz Darıca GB, mücadelenin 90. dakikasında Nebi Tiryakinin ayağından bulduğu müthiş golle skoru 3-2'ye getirdi ve maç bu skorla tamamlandı. Ekibimiz bu galibiyetle puanını 15'e çıkararak averajla ikinci sıraya yerleşti. Özgür Vurur yönetimindeki ekibimiz bu hafta ise sahasında grubun güçlü ekiplerinden lider Nazilli Belediyespor'u konuk edecek.
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