A Milliler Gebze'de kamp yapıyor

A Milli Kadın Buz Hokeyi Takımı, Uluslararası Buz Hokeyi Federasyonu (IIHF) tarafından İzlanda'nın Akureyri kentinde 23-29 Şubat'ta düzenlenecek Dünya Şampiyonası'nda 2. klasmanda başarılı olmayı hedefliyor.

Ay-yıldızlı sporcular, organizasyonun hazırlıkları kapsamında Kocaeli'nin Gebze ilçesinde kamp yapıyor. Başantrenör Yücel Çıtak ve antrenörler Merve Tunalı, Alper Solak, Özkan Dereli yönetiminde çalışmalarını sürdüren milli takımda hedef, 2. klasman B grubunda ilk madalyaları kazanmak.

Milli takım başantrenörü Çıtak, yaptığı açıklamada, 20+2 kişilik ana kadroyla şampiyonada yer alacaklarını belirterek, İzlanda'daki organizasyona günde çift antrenmanla hazırlandıklarını söyledi. Sporcuların ligde yoğun bir sezon geçirdiğini aktaran Çıtak, kampın başlamasıyla aday kadronun aynı şekilde çalışmayı sürdürdüğünü kaydetti.

Çıtak, şubat ayı başında Genç Kadın Milli Buz Hokeyi Takımı'nın, Meksika'da 18 Yaş Altı Buz Hokeyi Dünya Şampiyonası 2. Klasman B Grubu'nda gümüş madalya kazandığını anımsatarak, "Bu başarıyı A Milli Kadın Buz Hokeyi Takımı'nda da ilk kez kazanmak istiyoruz. Bu amaçla yoğun çalışıyoruz. Kadın milli takımı neşeli, aralarında farklı bir arkadaşlık var. Dışarıdaki bütün iyi ilişkiler, neşe ve pozitif durum hem antrenmanlara hem de maçlara yansıyor. Bu durumdan başantrenör olarak memnunum." diye konuştu.



"Buz hokeyi dünyanın en hızlı takım sporu"

İzlanda'da önemli rakiplere karşı mücadele edeceklerini aktaran Çıtak, rakiplerini tanıdıklarını, başa baş mücadele edeceklerine inandığını dile getirdi.

Çıtak, milli sporcuların da şampiyonaya hem mental hem fiziksel hem de taktik anlamında iyi hazırlandığını anlatarak, "Hedefimiz madalya kazanmak ama şu anda madalyanın rengi konusunda bir şey söylemem. Takımın o anki durumu ve psikolojisi, diğer takımların içinde bulundukları hal, her şeyi etkiliyor. Buz hokeyi dünyanın en hızlı takım sporu." şeklinde görüş belirtti.

"Buz hokeyi olarak 5 yılda 10 madalya kazandık"

Buz hokeyinin Türkiye'de son 5-6 yılda çok önemli bir gelişim kaydettiğini belirten Çıtak, altyapıda yetişen sporcu sayısının arttığını söyledi. Çıtak, tesisleşme konusunda önemli aşama kaydedildiğini vurgulayarak, Gençlik ve Spor Bakanlığının desteğinin buz hokeyine olan ilgiyi arttırdığını kaydetti.

Gelişimde federasyonun kulüplere yaptığı katkı ve antrenörlerin profesyonel yaklaşımının önemli bir yeri olduğunu dile getiren Çıtak, "Buz hokeyi olarak 5 yılda 10 madalya kazandık. Madalya sayılarının artması ve daha üst gruplarda mücadele etmek için altyapıdaki sporcularımızın sayılarını arttırıyoruz. Buz hokeyi zor bir spor. Gruplar arasında çok uçurum var. Bunu yakalamak için altyapıdaki sporcu sayısını arttırıp, antrenman saatlerini çoğaltmamız gerekiyor. Yeni açılan tesislerin buna olumlu etki yapacağını düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

Özen Pervan: "Altın madalyayı çok istiyoruz"

A Milli Kadın Buz Hokeyi Takımı'nın kaptanı Özen Pervan, sezon başındaki kampın verimli geçtiğini anlatarak, o dönemde verilen buz dışı çalışmaları da yapıp, şu anki kampa iyi hazırlandıklarını aktardı.

Günde çift antrenmanla hazırlıkları Gebze'de sürdürdüklerini belirten Özen, takım içindeki arkadaşlık ve motivasyonun çok iyi olduğunu kaydetti.

"Altın madalyayı çok istiyoruz." diyen Özen, "Daha önce madalyamız olmamıştı ama bu sefer çok sıkı çalışıyoruz. Bunu başaracağımıza inanıyoruz. Antrenörlerimiz ve federasyon, bunun için çok çabalıyor. Bunun karşılığını turnuvadaki başarıyla vermek istiyoruz." değerlendirmesinde bulundu.