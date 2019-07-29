Açıksu Yüzme Şampiyonası çok renkli geçti

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı’nın organize ettiği Kocaeli Açıksu Yüzme Şampiyonası’nın birinci etabı 28 Temmuz Pazar günü Kerpe Sahili’nde gerçekleştirildi. İkinci etabı 11-13 Ağustos tarihlerinde Karamürsel ilçesinde bulunan Altınkemer plajında devam edecek olan yüzme şampiyonasının ilk etabına toplam 523 sporcu katıldı. Müsabakalar öncesi bir konuşma yapan Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, “Önümüzdeki süreçte bir spor şûrası yapacağız. Tüm sporcularımızı, milli sporcularımızı ve sporla alakalı profesyonel kim varsa hepsini bir çatı altında toplayacağız” diyerek Kocaelililere müjde verdi.

YARIŞA YOĞUN İLGİ OLDU

Büyükşehir Belediyesi, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile Türkiye Yüzme Federasyonu işbirliğinde düzenlenen Açık Su Yüzme Şampiyonası’nın ilk etabı 28 Temmuz Pazar günü Kandıra - Kerpe Halk Plajında gerçekleşti. Programa Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın, Genel Sekreter Balamir Gündoğdu, Kandıra Belediye Başkanı Adnan Turan, Genel Sekreter Yardımcısı Ali Yeşildal, daire başkanları, müdürler, Büyükşehir personeli ve vatandaşlar katıldı. Yarışa toplam 523 lisanslı sporcu katıldı. İlginin yoğun olduğu Kerpe etabında Kocaelili sporcuların yanı sıra il dışından da çok sayıda yüzücü yer aldı.

“14 MİLLİ OYUNCU YETMEZ, HEDEFİMİZ 41”

Kocaeli Açıksu Yüzme Şampiyonası’nda konuşma yapan Başkan Tahir Büyükakın, “Kocaelimiz muhteşem. 6 tane mavi bayraklı plajımız var ve bu bayraklardan birine sahip olan plajlarımızdan birinde şimdi birlikteyiz. Yüzme branşı için 57 kulübümüz var. Yetmez ama önemli bir başarı. Yüzme Federasyonu İl Başkanımızı kutluyorum başarılarından dolayı. Ancak bu sayılar yetmez. Denizle çevrili bir iliz göllerimiz ve birçok yarı olimpik havuzumuz var buna rağmen yüzme branşında 14 milli sporcumuz bulunuyor. 14 yetmez 41 olması lazım. Artık hedefimiz yüzme branşında milli olmuş 41 sporcudur. Bu sporcularımız da Türkiye’de Avrupa’da ve Dünya’da ses getirecek başarılar yakalayacaktır” şeklinde konuştu.

“TÜM PAYDAŞLARI ŞÛRAMIZA DAVET EDECEĞİZ”

“Gelen tüm kulüp ve sporcularımıza katılımlarından dolayı çok teşekkür ediyorum” diyerek konuşmasına devam eden Başkan Büyükakın, “Gençlerimizin sporla yaşaması için Kocaeli’de yaptığımız ve yapacağımız birçok projemiz var. Sadece gençler için değil bizim amacımız sporun Kocaeli’de yaşam biçimi olması ve tüm çalışmalarımızı da buna göre yapıyoruz. Buradan sizlere bir de müjde vereyim. Önümüzdeki süreçte spor şûrası yapacağız. Tüm paydaşları şûramıza davet edeceğiz. Tüm sporcularımızı, milli sporcularımızı ve sporla alakalı profesyonel kim varsa hepsini bir çatı altında toplayacağız. Bu şûra, hem tesis yapımını hem de sporcularımızın gelişimi için nelere ihtiyacımız olacağını bizlere iletecek. Her adımımızı bilinçle atmak adına bu şuramızı kuracağız hem de en kısa zamanda” ifadelerini kullandı.

24 KATEGORİDE DÜZENLENDİ

Kandıra Belediye Başkanı Adnan Turan da kısa bir konuşma yaparak, “Bu organizasyonda emeği geçen Yüzme Federasyonumuza ve Kocaeli Büyükşehir Belediyemize teşekkür ediyorum. Daha büyük organizasyonlarda hep beraber olmayı diliyorum” dedi. Şampiyona 24 kategoride düzenlendi. Yarışlara 12’şer kategoride 11 yaş, 12 yaş,13 yaş, 14-15 yaş, 16- 17 yaş, 18-19 yaş 20-25 yaş, 26-35 yaş 36-45 yaş 46-55 yaş, 56-65 yaş ve 66+ yaş kız ve erkek yüzücüler katıldı. Tüm kategorilerdeki kız-erkek dereceye giren sporculara sürpriz hediyeler ve madalya takdim edildi. Ayrıca yarışlara katılan tüm sporculara Büyükşehir Belediyesi tarafından anı madalyası, şapka, tişört ve bone gibi çeşitli hediyeler de verildi.

MADALYALARINI ALDILAR

Tüm kategorilerde yarışların bitmesinin ardından madalya törenine geçildi. Dereceye giren yüzücüler, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın, Genel Sekreter Balamir Gündoğdu, Kandıra Belediye Başkanı Adnan Turan ve Genel Sekreter Yardımcısı Ali Yeşildal’ın elinden madalyalarını aldı.





