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Adım adım Avrupa şampiyonluğuna

Kocaeli Büyükşehir Belediye Kağıtspor’un alt yapısından yetişen başarılı milli halterci Berfin Altun, katıldığı uluslararası turnuvalarda göğsümüzü kabartmaya devam ediyor.

Adım adım Avrupa şampiyonluğuna

13 Şubat 2020 Perşembe 09:49

1 GÜMÜŞ, 2 ALTIN KAZANDI

Başarılı sporcu Özbekistan’ın Taşkent şehrinde yapılan 6. Uluslararası İslam Ülkeleri Dayanışma Kupasında milli takım adım adına mücadele etti. 64 Kg’da mücadele eden Berfin Altun Koparmada 91 kilo ile gümüş, silkmede 118 kilo ile altın, genel klasmanda ise 209 kiloluk derecesiyle altın madalya kazandı.

 

HEDEF AVRUPA ŞAMPİYONLUĞU

Milli sporcu turnuva dönüşü milli takım kampının yolunu tuttu. Turnuvadan aldığı başarılı sonucun hemen ardından 2-12 Nisan tarihlerinde Rusya’nın Moskova kentinde düzenlenecek olan Büyükler Avrupa Şampiyonası için Antalya’da düzenlenen milli takım kampına katıldı.

 

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Anahtar Kelimeler
Berfin AltunKağıtsporKocaeliHalter
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