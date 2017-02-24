SPOR:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Ak Parti’ye gittiler

Ak Parti’ye gittiler

Ak Parti'ye gittiler

24 Şubat 2017 Cuma 16:47

 

Kocaeli Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkanı Murat Aydın ve yönetim kurulu üyeleri, AK Parti Gebze İlçe Başkanı Hasan Soba'yı ziyaret etti. İlçe teşkilatında gerçekleşen ziyarette ilimizde ve Gebze'de ki spor faaliyetleri hakkında bilgi alışverişi yapıldı. Hasan Soba Murat Aydın ve ekibine çalışmalarından dolayı başarılar dileyerek ziyaretleri için teşekkür etti
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş
İlgili Galeriler
TÜRK YUNAN İLİŞKİLERİ YENİDEN GERGİNLEŞİRKEN TÜRK YUNAN İLİŞKİLERİ...
Türkiye'den Dünyaya Gönül köprüsü! Türkiye’den Dünyaya...
2. Alemlere Rahmet Kısa Film Yarışması Ödül Töreni 2. Alemlere Rahmet...
Bosna Hersek'te Devr-i Alem Bosna Hersek'te Devr-i...
Anahtar Kelimeler
Ak Parti’ye Gittiler
Misafir Avatar
İsminiz
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Diğer İlgili Haberler
Arapçeşme tur attı Arapçeşme tur attı
Satranç coşkusu Satranç coşkusu
Avrupa'ya Darıca damgası Avrupa'ya Darıca damgası
Hedef 15 Bin Kadın! Hedef 15 Bin Kadın!
Darıca GB, sonradan açıldı: 2-1 Darıca GB, sonradan açıldı: 2-1
O artık Süper… O artık Süper…
Yukarı Çık

Arapçeşme tur attı
Geçtiğimiz sezon 2.Küme Play-Off maçları sonucunda 1.Küme’ye terfi eden mor-yeşilli ekip bu ligde işini...

Haberi Oku