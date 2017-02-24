Ak Parti’ye gittiler

Kocaeli Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkanı Murat Aydın ve yönetim kurulu üyeleri, AK Parti Gebze İlçe Başkanı Hasan Soba'yı ziyaret etti. İlçe teşkilatında gerçekleşen ziyarette ilimizde ve Gebze'de ki spor faaliyetleri hakkında bilgi alışverişi yapıldı. Hasan Soba Murat Aydın ve ekibine çalışmalarından dolayı başarılar dileyerek ziyaretleri için teşekkür etti