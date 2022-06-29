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Akdeniz Oyunlarında İlk Madalya Kağıtspor’lu Tuğba’dan

Akdeniz Oyunlarında Kağıtspor’un başarılı sporcusu Tuğba Yakan, karatede bronz madalya kazandı

Akdeniz Oyunlarında İlk Madalya Kağıtspor'lu Tuğba'dan

29 Haziran 2022 Çarşamba 21:39


Kocaeli Büyükşehir Belediye Kağıtspor’un Avrupa ve Dünya Şampiyonu başarılı sporcusu Tuğba Yakan, Cezayir’in Vahran kentinde düzenlenen Akdeniz Oyunlarında Türkiye Milli Takımı adına karatede ilk madalyayı kazandı.


3.390 SPORCU KATILIYOR

Akdeniz'e kıyısı olan ülkeler arasında, dört yılda bir düzenlenen Akdeniz Oyunları, bu yıl 19. kez 25 Haziran-5 Temmuz 2022 tarihlerinde Cezayir'in Vahran kentinde 3.390 sporcunun katılımıyla yapılıyor. 55 kilogramda Türkiye Karate Milli Takımı adına tatamiye çıkan Büyükşehir Kağıtspor’lu Tuğba Yakan sırasıyla Portekizli Constança Herbert de Matos (7-1), Tunuslu Chirine Zarati’yi (8-0) mağlup ederek yükseldiği yarı finalde Mısırlı Ahlam Youssef’e 8-0 yenilerek bronz madalya maçına kaldı. Üçüncülük maçında Güney Kıbrıslı Ariannne Miles Gonzales’i mağlup eden sporcu, oyunlardaki ilk madalyamız olan bronz madalyanın sahibi oldu.


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