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Altın Gibi Galibiyet

1.Küme B Grubu’nda ekibimiz Çayırova Fatihspor önemli bir galibiyet elde etti.

Altın Gibi Galibiyet

21 Aralık 2016 Çarşamba 11:41

Sarı-Siyahlılar, kendi evinde 3-2 yenildiği grubun şampiyonluk adayı Bağçeşme’yi 1-0 yenerek kritik bir galibiyete imza attı. Mehmet Ali Kağıtçı Stadı’ndaki mücadelede akıllı bir oyun ortaya koyan Fatihspor’a galibiyeti Alperen’in 15.dakikada attığı gol getirdi. Puanını 15’e çıkartarak 6.sıraya yükselen Fatihspor lider Diliskelesi’ni konuk edecek. Sezon boyunca gösterdiği iyi niyetli mücadelesi ile dikkat çeken Çayırova Fatih çıkışını sürdürmek amacında. Refik Sıla GÜVENÇ

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Anahtar Kelimeler
SarısiyahlılarBağçeşmeFatihspor
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