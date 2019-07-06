Altyapıdan Türkiye ikinciliğine

Türkiye Tekvando Federasyonu faaliyet programı kapsamında gerçekleştirilen Yıldızlar Tekvando Türkiye Şampiyonası, 2884 sporcunun rekor katılımı ile sonra erdi. Ankara’daki Keçiören Taha Akgül Spor Salonu’nda gerçekleşen şampiyonaya ilimizden Kocaeli Büyükşehir Belediye Kağıtsporlu sporcular da katıldı. Mavi beyazlı kulübün altyapıdan yetişen tekvandocusu Meryem Yıldırım Türkiye ikincisi olmayı başardı.2017’DE TÜRKİYE ÜÇÜNCÜSÜ OLMUŞTUKocaeli Büyükşehir Belediye Kağıtsporun altyapısından yetişen başarılı tekvandocusu Meryem Yıldırım, 2017 yılında katıldığı Minikler Tekvando Türkiye Şampiyonası’ndan 45 kiloda mücadele etmişti. Yıldırım, 170 sporcu arasından 3.’lük kürsüsüne çıkarak bronz madalya kazanmıştı.YILDIRIMIN İSTİKRARLI YÜKSELİŞİMeryem Yıldırım, istikrarlı yükselişini sürdürerek Yıldızlar Türkiye Tekvando Şampiyonası’nda da üst düzey performans sergiledi ve 59 kg’da finale kadar yükseldi. Başarılı sporcu Yıldırım, finalde rakibine talihsiz şekilde yenilerek ilimize gümüş madalyayı kazandırdı. Zorlu geçen müsabakaların sonucunda dereceye giren mavi beyazlı sporculara madalyası protokol üyeleri tarafından verildi.