Amatör spor kulüplerine malzeme desteği

Başiskele Belediye Başkanı Yasin Özlü, ilçede sportif başarıların artması için sporcuların antrenmanlarda ve müsabakalarda kullanabilecekleri her türlü sportif malzeme desteği sağladı. Başiskele Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü koordinesinde Barbaros Semt Meydanı'nda dağıtım töreni düzenlendi.

Törene AK Parti Kocaeli Milletvekili Veysel Tipioğlu, Başiskele Belediye Başkanı Yasin Özlü, AK Parti Başiskele İlçe Başkanı Mustafa Koral ve yönetimi, MHP Başiskele İlçe Başkanı Şahin Kaya ve yönetimi, belediye meclis üyeleri, muhtarlar, ilçede faaliyetlerini sürdüren 10 spor kulübünün başkanları, yöneticileri, teknik ekipleri ve sporcuları katıldı.





Programda konuşan Başkan Yasin Özlü, sporun ve sporcunun her zaman destekçisi olduklarını vurgulayarak, "Kocaeli Büyükşehir Belediye Kağıtspor Kulübü Yönetim Kurulu Üyeliği görevi yapmış biri olarak amatör spor kulüplerinin nasıl çalıştığını, ne tür zorluklarla karşılaştığını ve nasıl gönüllülük bilinciyle fedakar bir çaba ve emek verdiklerini iyi biliriz. Bizler Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın da dediği gibi geleceğin gençlerin ellerinde yükseleceğine inanıyor ve gayretimizi, çalışmalarımızı bu yönde arttırarak devam ediyoruz. Çünkü biz şehrimizi inşa ederken gençliğin de ihya edilmesine inanıyoruz. Dolayısıyla bu çalışmalarımız önümüzdeki dönemde de artarak devam edecek" dedi.

"Başiskele gençliğine hizmet etmek için çalışıyoruz"

Başkan Yasin Özlü, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Amatör spor kulüpleri gençlik çalışmalarında bizim için önemli bir paydaşımız ve partnerimiz. Bizler bu güzel işleri yaparken millete borcumuzu hizmet etme görevimizi layıkıyla yapmaya büyük gayret gösteriyoruz. Mesai arkadaşlarımızla beraber tüm kulüplerimiz, kulüp başkanlarımız, yöneticilerimiz, Başiskele gençliğine hizmet etmek için çalışıyoruz. Hep birlikte güzel işler yapıyoruz. Bizim spor okullarımızda yaklaşık 4 yılda 15 binin üzerinde çocuğumuz, kardeşimiz, evladımız, farklı farklı amatör branşlarda eğitimler aldılar. Ben burada gördüm ki velilerimiz onların arkasında olmasa, onları desteklemese bu çocukların birçoğu bu eğitimlerden, bu spor faaliyetlerinden istifade edemezdi. Onun için ben velilerimize ayrıca çok teşekkür ediyorum. Başiskele'mizin sportif başarısında emeği geçen herkese çok teşekkür ediyor, tüm kulüplerimize başarılar diliyorum"





"Kocaeli sporun başkenti"

Kocaeli Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkanı Murat Aydın ise "Sporun başkenti Kocaeli, her ilçesiyle, spor faaliyetleriyle, organizasyonlarıyla en üst düzeyde halkımıza, gençlerimize hizmet ediyor. Başiskele ilçemizde özellikle son dönemlerde Yasin Başkanımızla birlikte hem tesisleşmede hem kulüplerimizin çoğalmasında genç takımlarımızın, gençlerin çoğalmasıyla birlikte spora üst düzey destek veriliyor. Kendisine çok teşekkür ediyorum. Evlatlarını, çocuklarını başta belediye başkanımızın nezdinde spor kulüplerimize güvenerek gönderen velilere de çok teşekkür ediyorum" dedi.

İHA