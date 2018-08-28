‘’Amatör Sporun Her Dalıyla İlgileniyoruz’’

Türk Dünyası Belediyeler Birliği (TDBB) ve Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, Eskihisar Su Sporları ve Yelken Kulübü’nün Sutopu oyuncularını makamında konuk etti. Türkiye Sutopu Federasyonu Kocaeli Temsilcisi aynı zamanda Eskihisar Su Sporları ve Yelken Kulübü Başkanı Mehmet Erder’in de hazır bulunduğu görüşmede genç sporcularla yakından ilgilenen Karaosmanoğlu, “Yaşamınızda spora yer vermeniz beni son derece mutlu ediyor. Olimpik bir branş olmasının yanı sıra dayanıklılık ve kuvvet bakımından ilk üçe giren Sutopu sporunu yapmanızdan dolayı çok mutlu oldum. İnanıyorum ki kentimizi de tüm yarışmalarda başarıyla temsil edeceksiniz” dedi.

“FARKLI DALLARIYLA İLGİLENMELERİNİ ÇOK ÖNEMLİ BULUYORUM”

Fiziksel kuvvete ihtiyaç duyulan, takım oyunu ve stratejik düşünmenin Sutopu’nda önemli olduğu bilgisini de alan Başkan Karaosmanoğlu, Eskihisar Su Sporları ve Yelken Kulübü’nün kano ve Yelken branşları için alt yapı çalışmalarının tamamlandığı bilgisini de aldı. 2017 Yılında Kocaeli’nin ilk ve tek sutopu takımı olarak kurulmuş olan Eskihisar Su Sporları ve Yelken Kulübü Sutopu takımının iki yıldır Sutopu Okulu olarak eğitimlerine haftada üçgün Gebze Kapalı Olimpik Yüzme Havuzunda ve iki gün kara ile teknik antrenmanlarla devam ettiğini öğrenen Karaosmanoğlu, “Çocuklarımızın ve gençlerimizin sporun farklı dallarıyla ilgilenmelerini çok önemli buluyorum” ifadelerini sarf etti.

“YETER Kİ ÇOCUKLARIMIZ VE GENÇLERİMİZ SPOR YAPSIN”

Eskihisar Sutopu takımı sporcularının kazandıkları dereceler içinde tebrik eden Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, “Yerel yöneticiler olarak amatör sporun her dalıyla yakından ilgileniyoruz. Bu bizim en önemli görevlerimiz arasındadır. Tesisleşmeden kulüplerimize yapılan malzeme yardımına kadar her türlü desteğimizi esirgemiyoruz. Yeter ki çocuklarımız ve gençlerimiz spor yapsın” diyerek sözlerini tamamladı. Görüşme karşılıklı fikir alışverişinin ardından sona erdi.